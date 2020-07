UeD Gemma, Nicola Vivarelli rompe il silenzio: “Non vuole venire da me”

In tanti si chiedono che fine abbiano fatto Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, chiacchieratissimi protagonisti dell’ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Ora il giovane 26enne rompe il silenzio e spiega qual è la situazione attuale con la dama 70enne (sono 44 gli anni di differenza tra i due). Una situazione che non promette nulla di buono. Nelle scorse ore l’Ufficiale di Marina è spuntato sui social dichiarando in una serie si Stories Instagram di aver ripetutamente invitato la Galgani a raggiungerlo. Peccato che lei avrebbe più volte rifiutato e non si sarebbe mai presentata. Questa la versione di Nicola, che ha lasciato trapelare anche del dispiacere per come si stanno svolgendo le cose. La palla ora passa alla torinese. Si attende la sua opinione, visto che Vivarelli ha detto a chiare lettere che è lei a non voler fargli visita. Intanto continua il dibattito tra i fan che hanno seguito la loro vicenda: da un lato chi crede che tutta la storia sia stata montata solo per un ritorno di visibilità, dall’altro chi è convinto dei sentimenti genuini dei due.

UeD Nicola Vivarelli spiega la situazione con Gemma Galgani

Vivarelli, in questo momento, si trova a casa di amici, una lussuosa villa con piscina. Ed è da lì che ha lanciato le Stories in cui ha parlato di della dama di Uomini e Donne. “Vi domanderete come mai Gemma non sia con me…” ha esordito aggiungendo che la sua compagnia sarebbe la “prima cosa che vorrebbe”. D’altro canto ha raccontato “di essere molto dispiaciuto”. “Purtroppo, nonostante i ripetuti inviti si vede che non vuole venire. Più che invitare io non so che fare”, ha concluso l’Ufficiale di Marina. Dunque sarebbe Gemma quella più restia a procedere nella conoscenza.

UeD Gemma e Nicola, ombre sulla conoscenza

Solo pochi giorni fa, al magazine di Uomini e Donne, la Galgani affermava di non aver nessuna intenzione di interrompere la conoscenza del 26enne conosciuto negli studi orchestrati da Maria De Filippi. Dichiarazioni che allontanavano anche le voci di una presunta crisi nel rapporto. Ora quelle voci tornano a farsi incalzanti, soprattutto perché a gettare ombre sul prosieguo del legame è stato il diretto interessato, Vivarelli. Non resta che aspettare un chiarimento della 70enne torinese.