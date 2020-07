UeD Gemma e Nicola rinunciano a un sogno: preoccupazioni e lontananza

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli smentiscono la presunta crisi. I due volti protagonisti del Trono Over si svelano in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine e proprio qui continuano a parlare della loro frequentazione. Sul web si è parlato, in questi giorni, di un possibile raffreddamento del rapporto. Ma oggi Gemma smentisce questo allontanamento. Infatti, la dama torinese ammette di non aver cambiato idea e di essere convinta degli aspetti positivi di questa conoscenza. Al momento, pare che i due stiano cercando di viversi nella vita reale, lontani dalle telecamere. Ora stanno continuando a sentirsi, sebbene non si siano più visti dopo i momenti trascorsi insieme a Roma. Gemma non parla di amore, ma è comunque sicura di voler proseguire con questa particolare frequentazione, proprio per conoscere meglio Sirius. Anche quest’ultimo, sul nuovo numero del Magazine, sceglie di smentire la crisi. Non solo, il 27enne confessa di sentire la mancanza della Galgani.

Gemma e Nicola dopo Uomini e Donne nessun allontanamento: la Galgani rinuncia però alla vacanza d’amore con Sirius

Prosegue, dunque, la conoscenza tra Gemma e Nicola. Vivendo in due città diverse, non hanno occasione di vedersi spesso. Vivarelli afferma, inoltre, di non essere riuscito a portare la Galgani a Santorini, come le aveva promesso. Pertanto, il viaggio è stato rimandato, almeno per ora. Il motivo? Sono diversi mesi che Nicola è fermo con il suo lavoro e, per tale motivo, non ha potuto condividere questa vacanza con Gemma. La dama torinese, data la difficile situazione che sta vivendo l’Italia, non riesce a pensare di vivere un’estate normale e confessa di essere abbastanza preoccupata. Così, la stessa Galgani ha preferito rimandare qualsiasi progetto. La voglia di stare insieme è tanta, da parte di entrambi. Nicola è dispiaciuto per questa situazione, ma cerca comunque di trascorrere il più tempo possibile al telefono con la dama di Torino.

Uomini e Donne, Gemma e Nicola: Rocco Fredella torna a parlare della dama torinese

L’estate è appena iniziata e Gemma ci tiene a precisare che potrebbero esserci altri incontri tra lei e Nicola. Non ci resta che attendere per scoprire quando si rivedranno in futuro. Nel frattempo, a dire la sua su questa frequentazione ci pensa una vecchia conoscenza della Galgani, Rocco Fredella. Attualmente l’ex cavaliere si sta godendo la sua storia d’amore con Doriana. Insieme alla sua amata, ha firmato la promessa di matrimonio e ha organizzato una piccola cerimonia nel castello dove aveva portato Gemma. Rocco è convinto che la dama sia consapevole della differenza d’età che c’è tra lei e Nicola. Vede il 27enne come una persona pulita e crede che abbia affrontato molto bene le pesanti critiche ricevute nel programma.