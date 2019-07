UeD, Rocco Fredella si sposa con Doriana: le ultime parole su Gemma Galgani

Trono Over, Rocco Fredella sposa Doriana! L’ex Cavaliere sogna il matrimonio

Rocco Fredella si sposa! La fortunata è Doriana, la sua nuova fidanzata, con cui di sicuro l’avrete visto sui social oppure in giro, o ancora sulle riviste di cronaca rosa. Da quando ha lasciato il Trono Over ne sono cambiate di cose nella sua vita: Rocco in puntata sembrava soffrire molto per la mancanza di attenzione da parte di Gemma Galgani, che ha corteggiato fino all’ultimo giorno. Per tutta la stagione di Uomini e Donne, l’ultima s’intende, Rocco ha sempre manifestato il suo amore verso la storica Dama del programma. Hanno discusso, litigato e poi fatto pace diverse volte, ma alla fine era chiaro non fossero fatti l’uno per l’altra. Anche lasciando il programma Rocco ha speso delle parole su Gemma e sembrava ormai rassegnato a non poter mai stare insieme a lei. Oggi Rocco è tornato a parlare attraverso Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, Rocco parla di Gemma: “Mi ha deluso”

Nell’intervista, Rocco ha nuovamente parlato di Gemma: “Mi ha deluso come persona e non le perdonerò mai il giorno in cui sono uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia”. Arriverà la replica da parte della Dama? Di sicuro la rivedremo a settembre, a meno che non trovi l’amore durante l’estate, e sarebbe curioso scoprire la sua reazione se in studio dovessero presentarsi Rocco e la sua fidanzata Doriana ad annunciare le nozze. Proprio così, arriverà prima o poi il matrimonio di Rocco Fredella: “Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità”. Pare abbiano scelto anche già la location! Per la data invece c’è da aspettare.

Rocco Fredella si sposa con Doriana: prima Temptation Island Vip?

Prima di sposarsi, però, Rocco e Doriana potrebbero decidere di mettere alla prova il loro amore, anche se sembrano molto affiatati. Dove? Ma a Temptation Island Vip, naturalmente! Potrebbe succedere nonostante la tanta gelosia: “Io sono una persona molto gelosa e Doriana ha molti corteggiatori quindi sarei curioso di vedere come si comporterebbe senza di me in un villaggio pieno di single”. Quale notizia arriverà prima? Rocco Fredella a Temptation Island Vip oppure Rocco Fredella sposa Doriana?