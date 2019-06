Uomini e Donne, Rocco Fredella e Doriana sempre più innamorati: addio Gemma!

Uomini e Donne Over, Rocco Fredella è fidanzato con Doriana: la coppia sempre più unita!

Rocco Fredella è fidanzato con Doriana da più di un mese ormai e dopo Uomini e Donne ha ritrovato la serenità. L’ex Cavaliere del Trono Over è stato anche preso di mira dagli haters e non sono mancate le polemiche. Le critiche più dure sono giunte proprio a causa del suo fidanzamento lampo appena ha deciso di lasciare il Trono Over. Già in quei giorni infatti si mormorava che Rocco avesse abbandonato il programma perché già fidanzato fuori. La polemica si è poi ingigantita quando è saltato fuori che la sua fidanzata Doriana pare venda le magliette simpatiche e ironiche che Rocco ha indossato qualche volta anche in puntata. Insomma, molti hanno pensato che avesse fatto pubblicità alla donna e che poi sia uscito di scena.

Trono Over, Rocco dimentica Gemma con Doriana: è lei la sua nuova fidanzata

In tutto ciò, se così fosse ma non possiamo assolutamente darlo per certo, Rocco avrebbe preso in giro Gemma Galgani, corteggiandola e continuando ad affermare di essere a Uomini e Donne solo e soltanto per lei. Una volta detto addio a Gemma, con cui la frequentazione non è mai decollata e ha sempre trovato ostacoli – non tanto da parte di Rocco quanto di Gemma, questo va ricordato -, l’ex Cavaliere ha ritrovato il sorriso accanto a Doriana. I due fanno coppia da settimane e sono stati paparazzati dal settimanale Di Più durante una gita in barca a Portofino. Nelle foto si vedono coccole e abbracci e una bella intesa, segno del fatto che tra i due sia sbocciato l’amore. Sono lontani dunque i giorni in cui le polemiche prendevano il sopravvento: Rocco Fredella e la fidanzata Doriana oggi sorridono al futuro!

Rocco Fredella dopo Uomini e Donne è fidanzato con Doriana

Anche Doriana è molto felice insieme a Rocco. In una delle loro tantissime dirette su Instagram, la fidanzata di Fredella si è confidata con i fan. Tra le tante cose, ha anche dichiarato: “La cosa più bella in assoluto […] il tempo passato con lui, impagabile, impagabile… Il tempo bello, non vedo l’ora di passare del tempo con lui perché mi fa ridere tantissimo e mi fa stare bene ed è il numero uno!”.