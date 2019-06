Uomini e Donne gossip Rocco Fredella, adesso a parlare è la fidanzata Doriana

Rocco Fredella dopo Uomini e Donne, continua la storia d’amore con Doriana

Sono stati in tanti a criticare il comportamento di Rocco Fredella dopo la sua uscita da Uomini e Donne perché convinti che l’ex corteggiatore di Gemma Galgani avesse abbandonato la trasmissione in quanto già impegnato con una donna; la polemica è poi continuata quando si è scoperto che il Cavaliere del Trono Over sponsorizzava delle magliette (molto belle, tra l’altro) vendute dalla sua compagna Doriana, e sembra non essersi placata neanche oggi perché sapete bene che difficilmente il pubblico dimentica qualcuno quando l’esposizione mediatica continua. Bisogna dire comunque che non ci sono prove che sostengono le accuse da sempre rivolte a Fredella e che quindi lui fa benissimo a non farsi alcun tipo di problema se sente di avere la coscienza pulita. Ma perché siamo qui a parlarvi del Cavaliere degli Over? Ve lo diciamo subito.

Uomini e Donne gossip, Rocco e Doriana: parole bellissime a cena insieme

Rocco e Doriana hanno fatto una diretta su Instagram in cui hanno parlato del più e del meno con i loro follower e dopo aver confessato di non poter fare a meno della carne lei ha usato delle parole bellissime nei confronti di lui; è stata quasi una dichiarazione d’amore che infatti chi ascoltava ha molto apprezzato: “Ma la cosa più bella in assoluto – queste le parole di Doriana – non è tanto la grigliata e la carne: è il tempo passato con lui, impagabile, impagabile… Il tempo bello, non vedo l’ora di passare del tempo con lui perché mi fa ridere tantissimo e mi fa stare bene ed è il numero uno!”. Non si può dire insomma che Rocco non abbia conquistato la sua compagna visti questi complimenti che, diciamolo, a Uomini e Donne Over non erano mai arrivati da parte di Gemma Galgani, non in modo così convinto almeno.

Quale futuro per Rocco e Doriana?

I due sembrano andare davvero d’accordo, e ce n’eravamo accorti, a dire il vero, già dalle prime volte in cui Rocco rivelò tutto ai suoi follower. La speranza è che il rapporto prenda il volo e non si incrini perché Rocco ha sempre ammesso di sentirsi molto solo e di cercare da sempre una fidanzata: sarebbe bruttissimo ritornare a fare una vita da single dopo aver conosciuto una donna di cui – come lui stesso ha ammesso – si è innamorato subito. Tanti auguri!