Trono Over, Rocco Fredella senza freni: la verità sul nuovo amore dopo UeD

Uomini e Donne Over, Rocco Fredella tra amore e polemiche: il Cavaliere bersagliato sui social network

Dopo che Rocco Fredella del Trono Over si è fidanzato in rete è scoppiato il putiferio perché in molti lo hanno accusato di aver preso in giro Gemma Galgani e di aver iniziato a frequentare la sua attuale compagna prima della fine della trasmissione; Rocco si è sempre difeso da queste accuse e ha spiegato che questo nuovo amore è nato solo dopo il programma e che è stato come un colpo di fulmine, cosa che ha confermato anche oggi in un’ultima diretta su Instagram che noi di Gossipetv abbiamo ascoltato attentamente e in cui è sembrato molto felice e per fortuna incurante delle critiche che i suoi follower gli stavano muovendo.

Trono Over, le parole di Rocco Fredella sul suo nuovo grande amore

“Sì – queste alcune delle parole di Fredella su Instagram –, ho trovato l’anima gemella: è scattato l’amore e sono contento. Quando c’è di mezzo l’amore è sempre una cosa bella, giusto? Io sono fatto così, di pancia, faccio quello che mi viene in mente… non ho un cliché. Non faccio del male a nessuno e non mi piace far parte della massa. Ho conosciuto questa ragazza – ha poi aggiunto –, c’è stato del tenero, dell’attrazione: ci siamo conosciuti ed è scattato l’amore. Mi vivo questa bellissima relazione e sono contento di averla conosciuta, ed è una cosa bella! Per me amare una persona, sentirmi in questa condizione vuol dire tantissimo. Non ho preso in giro nessuno, sono istintivo e lo sapete!”. Nessun pentimento insomma e tanta voglia di guardare avanti nonostante le polemiche che, diciamocelo, lasciano il tempo che trovano se ci si è comportati bene, e proprio a tal proposito è importante ribadire che non ci sono prove concrete delle accuse mosse a Rocco su Instagram.

La nuova storia d’amore di Rocco: tanta felicità per il Cavaliere di Uomini e Donne Over

Non sappiamo quanto durerà questa nuova storia d’amore dell’ex di Uomini e Donne Over ma lui sembra molto felice e convinto di aver fatto la scelta giusta, a differenza di quanto accadeva con Gemma Galgani: durante la loro conoscenza infatti lo abbiamo sempre visto molto nervoso e insoddisfatto nonostante i sentimenti che provava per la Dama del Trono Over. Staremo a vedere a questo punto se andrà tutto per il verso giusto o se invece tornerà su Canale 5. Vi terremo aggiornati!