Rocco Fredella si è fidanzato dopo Uomini e Donne, è bufera in rete: le accuse

Uomini e Donne, Rocco Fredella si è fidanzato: l’annuncio su Instagram

Siamo stati forse gli unici a segnalare gli strani movimenti di Rocco Fredella dopo Uomini e Donne, nel senso che in uno dei suoi ultimi post, quelli precedenti ai messaggi a cui facciamo riferimento in questo articolo, ci sembrava molto felice e soddisfatto di come stessero andando le cose una volta finita la trasmissione; già sotto a quel post qualcuno lo aveva accusato di aver lasciato il programma perché già impegnato fuori con una donna, e quindi di essere stato scorretto nei confronti di tutti. Rocco ha ovviamente smentito le dicerie sin da subito senza presentare a tutti però quella che è a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata: solo oggi l’abbiamo vista su Instagram sorridente, e sempre oggi le stesse accuse di qualche giorno fa si sono praticamente centuplicate.

Rocco di Uomini e Donne contro tutti: “Secondo voi devo stare male a vita…”

I follower di Rocco infatti lo hanno accusato nuovamente di aver preso in giro la trasmissione e di aver lasciato tra le lacrime solo per uscirne pulito; accuse che lui ha smentito seccamente sostenendo che non si può essere tristi a vita e facendo capire che in qualche modo bisogna ricominciare: “Se stavo nel programma – queste le sue parole ad alcuni follower dopo aver pubblicato una prima foto con la sua nuova dolce metà – era per visibilità. Sono uscito e non va bene? Secondo voi devo stare male a vita… ma per piacere… su che siete grandi!”. Dopo il primo scatto Rocco ha pubblicato una seconda foto credendo, o forse sperando, che la polemica si placasse: “Seguiteci – ha scritto –… Il bello deve ancora venire!”. Di bello per ora non è arrivato proprio nulla però.

La nuova fidanzata di Rocco dopo Uomini e Donne: “Mi sono innamorato”

La polemica infatti è diventata rovente, e Fredella è dovuto intervenire per l’ennesima volta ribadendo quanto aveva già detto: “Mamma mia… calmatevi… comunque io la amo ed è quello che conta”, questo uno dei suoi messaggi, a cui ha fatto seguito quello in cui si dichiara innamoratissimo: “Mi sono innamorato… Non c’è né un tempo e né una situazione […] Colpo di fulmine… Che ho provato. Io se mi conoscete sono istintivo. Sempre. E lei è la donna per me… il mio senso della vita”. Parole importantissime che siamo sicuri faranno molto discutere non solo i follower: uscire da Uomini e Donne e fidanzarsi subito in effetti non ha mai portato grandi consensi. Se andate su Instagram troverete le foto di Rocco e della sua nuova fidanzata!