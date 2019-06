Trono Over Rocco Fredella, accuse pesanti dopo UeD: la polemica non si placa

Le polemiche su Rocco Fredella dopo l’abbandono di Uomini e Donne Over

Dopo l’uscita da Uomini e Donne Over Rocco Fredella è stato bersagliato da critiche a non finire perché sono stati in parecchi a non credere alla sua buona fede; ricordiamo che Rocco è uscito dalla trasmissione di Maria De Filippi perché ha ritenuto che non gli servisse più per trovare la compagna della sua vita: scelta subito messa in discussione dai telespettatori che sono esplosi di rabbia quando lo hanno visto fidanzarsi solo dopo poco tempo dalla fine del programma di Canale 5; secondo alcuni infatti Rocco avrebbe finto di uscire da Uomini e Donne per quei motivi e sarebbe stato fidanzato già durante la trasmissione.

Trono Over Uomini e Donne, Rocco tra le polemiche per il fidanzamento

Si tratta di accuse molto gravi a cui Rocco però non ha mai smesso di dare risposta sottolineando di essersi comportato sempre bene con la redazione e cercando di far capire a tutti che non poteva di certo aspettare anni e anni prima di iniziare una nuova storia d’amore. Oggi la polemica è riesplosa dopo che Rocco ha indossato una maglietta indicando nel commento della foto il nome di Doryshop.it, che è il negozio online della sua attuale compagna con cui adesso collabora anche lui. “In cosa consiste la tua collaborazione – gli ha chiesto una follower –? Nel programma già facevi pubblicità occulta, adesso fai il modello?”. “Beh – ha scritto un altro – tanto di cappello, ha preso tutti per il c…o e continua a farlo…”: questi sono solo alcuni dei commenti dei follower che però non sono tutti schierati contro di lui. “Non devi dare spiegazioni a nessuno! Lassa perde tutta sta gentaglia!”, gli ha infatti consigliato qualcuno.

La vita di Rocco dopo Uomini e Donne Over

Rocco sembra molto tranquillo e felice di quello che sta costruendo con la sua nuova compagna, e non possiamo che essere contenti di questo visto che a Uomini e Donne nelle ultime puntate era sempre di cattivo umore e in continuo contrasto con Gemma Galgani. Non sappiamo quale sarà il futuro sentimentale dell’ex del Trono Over ma se il buongiorno si vede dal mattino, e cioè da questo primo periodo assieme, siamo convinti che Fredella sarà felice per molto altro tempo. Noi ovviamente vi terremo aggiornati.