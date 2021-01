Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne: le anticipazioni sul Trono Over non possono che cominciare con Gemma Galgani. Sempre la Dama di Torino ha dato inizio alle danze e ci sono stati dei risvolti anche con Maurizio. Nelle ultime registrazioni infatti per Gemma è arrivata una nuova delusione: l’uomo ha deciso di chiudere la frequentazione. Oggi saranno cambiate le cose? La Galgani ha sperato di sì per qualche attimo. Dopo la registrazione di ieri infatti Maurizio si è avvicinato a Gemma per confortarla. Lei si è in qualche modo illusa che questo gesto nascondesse un ritrovato interesse nella conoscenza, ma ha frainteso.

Al centro dello studio Maurizio ha freddato Gemma: non ha cambiato idea, per lui la frequentazione è chiusa. Ha scelto di consolarla per questione di affetto e nient’altro. Maurizio non è tornato indietro sui suoi passi, insomma. Secondo Gemma questa decisione dell’uomo sarebbe arrivata in seguito a pressioni e influenze esterne, in particolare sulla differenza d’età. Maurizio ha negato questa tesi, così Tina ha preso la parola e ha detto a Gemma di essere troppo insistente con gli uomini quando vogliono chiudere con lei. Alla fine Gemma ha accettato il numero di un altro Cavaliere di nome Maurizio. Ma ha preso il numero anche di Gianluca, che ha all’incirca 40 anni e tra i due c’è stato già uno scambio di messaggi ieri sera.

Altro protagonista per quanto riguarda il Trono Over è stato Armando Incarnato. Lui è uscito con Nicole, che ha qualche anno in più. La differenza d’età un po’ li frena, ma pare si piacciano molto. Per Armando c’è stata però anche una sorpresa: una lettera in camerino. Come fanno sapere le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, Valentina ha deciso di farsi avanti con Armando in questo modo. Dato che lui non ha mai accettato il suo numero, la Dama ha tentato un’altra strada per mostrargli il suo interesse.

Valentina ha raccontato che pensa ad Armando da un mesetto e ha voluto dimostrargli che non è affatto la persona che è stata dipinta a volte in trasmissione. Il Cavaliere non ha accettato il corteggiamento perché non apprezza, ha detto, i modi di fare un po’ superficiali di Valentina, riferendosi alle sue precedenti conoscenze. Gianni Sperti ha ripreso subito il Cavaliere rimproverandolo per le sue parole, secondo lui maschiliste. L’opinionista non ha gradito che Armando abbia tentato di far passare Valentina per una donna facile, quando non è così.

Armando non si è rimangiato le sue parole, ha ribadito di non voler frequentare Valentina perché non vuole uscire con donne che hanno già avuto rapporti con altri uomini nel parterre. La discussione poi si è spostata su Aurora: Armando l’ha accusata di essere la talpa di una pagina sul Web che aveva scritto di lui e Veronica. Aurora è uscita per prendere il cellulare ma non è più rientrata. Forse ha mostrato tutto alla redazione: si vedrà nella puntata in onda. Infine, Biagio ieri ha parlato con Gemma a fine registrazione. Aurora, Maria e Sabina lo hanno attaccato e alla fine Claudio, il Cavaliere che sta frequentando Sabina, si è molto alterato ed è uscito dallo studio.