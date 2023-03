Oggi venerdì 17 marzo 2023, il dating show non farà compagnia al pubblico di Canale 5 per più di un motivo

Oggi la puntata di Uomini e Donne non va in onda. A prendere il posto del noto e seguitissimo programma di Maria De Filippi è uno speciale di Amici 22 in vista del Serale, la cui prima puntata andrà in onda nel prime time di sabato 18 marzo. Dunque, il dating show dedicato ai troni e all’amore si ritrova a subire uno stop, che in realtà era proprio inevitabile. Il motivo? Non c’era nient’altro per il momento da mandare in onda. Infatti, l’ultima registrazione del programma risale a una settimana fa e corrisponde a quella in cui Federico Nicotera ha fatto la sua scelta.

Dopo di che, i protagonisti del dating show di Canale 5 non sono più tornati in studio. Pertanto, non era possibile dopo la scelta di Federico mandare in onda una nuova puntata, visto che non c’erano a disposizione altre registrazioni. Non si sa se la decisione di non registrare nei giorni scorsi sia arrivata perché già consapevoli che oggi lo spazio sarebbe stato dedicato allo Speciale di Amici 22 del Serale. Intanto, il talent show ha già registrato la sua prima puntata di questa edizione e le anticipazioni hanno svelato il primo eliminato e un inatteso ballottaggio finale.

UeD quando torna in onda dopo lo Speciale del Serale di Amici 22

Sebbene ieri sia stata registrata la prima puntata del Serale di Amici 22, Maria De Filippi ha deciso di rimandare le registrazioni del Trono Classico e del Trono Over a sabato 18 e domenica 19 marzo. Dunque, si può dire con certezza che Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 20 marzo 2023, con il classico appuntamento alle ore 14.45.

Non è chiaro il motivo per cui la puntata di oggi sia rimasta scoperta. È probabile che il dating show dedicato all’amore non sia riuscito a trovare i giorni giusti per registrare le nuove puntate. Quindi è stato necessario mandare in onda lo Speciale di Amici 22. Oppure, come già detto, la redazione e Maria potrebbero aver deciso di registrare con calma questo fine settimana già consapevoli della variazione del palinsesto.

Ai fan del dating show di Canale 5 non resta, quindi, che attendere la puntata di lunedì prossimo per ritrovare in studio i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Nel frattempo, il pubblico avrà modo di scoprire le novità riguardanti il Serale di questa 22esima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Questa settimana si conclude inevitabilmente con la scelta di Federico Nicotera, che ha deciso di iniziare una nuova relazione fuori dal programma con Carola Carpanelli.