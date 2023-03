La registrazione della prima puntata del Serale di Amici 22 è finita e finalmente sono uscite fuori le anticipazioni. Secondo quanto riporta SuperGuidaTv l’eliminato della puntata che andrà in onda nel prime time di sabato 18 marzo 2023 è Megan. Dunque, la ballerina della squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è stata eliminata attraverso le prime sfide. Sono finiti, invece, al ballottaggio finale NDG e Federica. Si scoprirà chi dei due allievi ha dovuto lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi solo con la messa in onda della puntata.

Infatti, come accadeva durante la scorsa edizione, il secondo eliminato viene rivelato in un secondo momento, sempre nella stessa serata, ma quando tutti gli allievi tornano in casetta. Qui i due sfidanti finiti al ballottaggio della seconda eliminazione scoprono la decisione della giuria, in assenza del pubblico. Per questo motivo, non è possibile ancora sapere chi è il secondo eliminato di questa prima puntata del Serale. Di sicuro si tratta di un ballottaggio inatteso.

In particolare, vedere Federica rischiare di lasciare la Scuola appare. Va precisato che NDG fa parte della squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. Dunque, i due insegnanti rischiano di perdere ben due allievi in una sola puntata, visto che Megan è sicuro già stata eliminata in studio con le prime sfide. Federica, invece, fa parte della squadra di Arisa e Raimondo Todaro.

Le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 22, in onda il 18 marzo 2023, tutte le manche sono state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessnadra Celentano. I due professori con Aaron, Piccolo G, Gianmarco, Isobel e Ramon sono partiti alla grande. D’altronde Zerbi e Celentano avevano assicurato di essere molto competitivi.

Gli ospiti della puntata sono stati Pio e Amedeo, il duo comico ormai familiare al pubblico che segue il talent show.

Amici 22 Serale anticipazioni: tutte le sfide

La prima manche è stata vinta dal gruppo di Zerbi e Celentano, che ha battuto Emanuel Lo e Cuccarini. Entrando nel dettaglio, il loro team ha vinto 2 a 1. Per chiedere al team avversario di scendere in campo Rudy e Alessandra pare abbiano portato in studio una gallina chiamata “mamma chioccia”. Le sfide della prima manche:

Cricca con Viva la Vida vs Isobel con Le burlesque: ha vinto la ballerina.

Guanto di sfida Maddalena vs Isobel: ha vinto la ballerina di Alessandra Celentano.

Durante la prima manche è scoppiata una lite tra Celentano ed Emanuel lo. Quest’ultimo ha preso le difese di Maddalena, mentre la maestra ha elogiato le qualità di Isobel. Al ballottaggio nella prima manche sono finiti Megan, Cricca e Maddalena. La giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi ha eliminato Megan.

Nella seconda manche, avendo vinto la prima, Zerbi e Celentano hanno potuto scegliere chi sfidare. Ebbene hanno sfidato Todaro e Arisa, vincendo anche questa volta 2 a 1. Al ballottaggio sono finiti Mattia, Wax e Federica. Quest’ultima è stata provvisoriamente eliminata, finendo al ballottaggio finale.

Guanto di sfida Aaron vs Wax: non giudicato equo e quindi non è stato svolto. Arisa ha difeso Wax “in tutti i modi”. In seguito è stata proposta un’altra sfida tra i due cantanti, sulle note di Torna a casa dei Maneskin. Ha vinto Aaron.

Mattia vs Piccolo G: ha vinto il ballerino di latino americano.

Ramon e Isobel vs Wax: hanno vinto i due ballerini.

Nella terza manche, Zerbi e Celentano hanno nuovamente sfidato Todaro e Arisa, vincendo ancora. Ecco le sfide che hanno portato alla vittoria la squadra di Rudy e Alessandra.

Ramon vs Angelina: ha vinto il ballerino. Il primo ha ballato sulle note di Fiamme di Parigi, mentre la cantante ha cantato 9 maggio.

Samu vs Aaron: ha vinto il ballerino.

Ramon vs NDG: ha vinto il ballerino.

Sono finiti al ballottaggio NDG, Maddalena e Angelina. Le due ragazze si sono salvate, mentre il cantante è finito al ballottaggio finale con Federica.

Tra i momenti più divertenti c’è stato quello che ha visto protagonisti i professori, che si sono sfidati con un Guanto di sfida speciale. Una scena che ha tolto un po’ di tensione generate dalle sfide. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato hip hop; Arisa ha cantanti Nel blu dipinto di blu e poi ha ballato con Todaro: Celentano e Zerbi hanno omaggiato Malgioglio con il brano Mi sono innamorato di tuo marito. Ebbene anche questa sfida è stata vinta da Alessandra e Rudy!

Anticipazioni Amici 22 seconda eliminazione prima puntata Serale

Uno tra Federica e NDG ha appena scoperto in Casetta di essere il secondo eliminato. Prima di lasciare lo studio e di permettere ai giudici di esprimere il loro ultimo voto di questa puntata, i due allievi si sono sfidati, cantando due canzoni a testa. Non si sa, al momento, chi dei due ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi definitivamente. Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda della puntata di sabato 18 marzo 2023.