Il Serale di Amici 22 sta per iniziare e nascono i primi dissapori. Sabato 18 marzo 2023 andrà in onda in prima serata la prima puntata di questa edizione, con gli allievi – in tutto 15 – divisi in tre squadre in base a come sono stati abbinati i loro professori. Come si poteva immaginare, la coppia composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è anche quest’anno molto competitiva. I due insegnanti si ritrovano di nuovo a guidare insieme una squadra e pronti a vincere le varie manche sfruttando i punti forti dei loro allievi.

Come già hanno fatto Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo due giorni fa, e Arisa e Raimondo Todaro durante il daytime di ieri, ecco che ora è il turno di Rudy e Celentano. Questo momento era molto atteso dai telespettatori e, come già si ipotizzava, le loro opinioni creano malumori nella casetta, più di quanto abbiano fatto i loro allievi. Va precisato che anche gli altri professori hanno espresso pareri negativi su quelli che non sono i loro allievi. Ma come sempre Zerbi e Alessandra si mostrano più competitivi.

“Siamo due professionisti, che non parlano con smancerie”, dichiarano immediatamente nello studio di Amici di Maria De Filippi i due professori ai loro allievi. Di fronte a loro ci sono Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon e Gianmarco. Per i cinque allievi ci sono tanti complimenti. In particolare, i telespettatori apprezzano il commento della Celentano su Gianmarco: “Tu sei speciale, tra tutti i ballerini di hip hop che ci sono qua sceglierei sempre te. Delle critiche che ti fanno poco mi interessa”.

Dopo di che, i due professori passano all’attacco sulle altre squadre. Inizia Rudy Zerbi, parlando degli allievi della squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo.

“In questa squadra vedo una foto lì in mezzo che non dovrebbe esserci. L’imbucato è NDG, non si riesce a capire perché e come sia arrivato al Serale. Non c’è motivo per cui ci debba essere. Di Cricca penso che mi annoia da molto tempo, perché è tutto un ‘ina’, il sorrisino, il caratterino… A me gli ‘ino’ non mi piacciono”

Alessandra Celentano si rende conto che Gianmarco potrebbe restare male di fronte alle sue critiche rivolte a Megan, ma non può evitarle. Infatti, anche lei passa all’attacco come il suo collega:

“Parto da Megan, so Gianmarco che per te non è piacevole. Riconosco in lei una grande voglia di crescere e andare avanti. Penso anche che in quattro mesi non si impari a ballare. È bella, tiene bene il palco, ma non è sufficiente. Maddalena… Non c’è un’unicità in lei, la trovo ripetitiva nel suo modo di essere. Non ha quella forza che trovo in te Isobel. Samu nel suo stile mi piace, ma devo dire che dopo 6 mesi che lo vedo mi annoio. È sempre uguale. Se mi annoio quando Samu balla c’è un problema. Poi che abbia un buon movimento… Non posso dire che nel suo non sia ok. Preferisco 100mila volte Gianmarco a un Samu. Basta”

Si passa ai commenti sulla squadra di Arisa e Todaro, che Zerbi definisce TodaPippa. Ed è lui a iniziare, concentrandosi solo su Wax.

“Io vorrei parlare di Wax. Vorrei che mi dimostrasse e non so se riuscirà a farlo, che non è solo un performer ma anche un cantante. Non è una cosa di poco conto, qui bisogna essere cantanti e poi performer. Soprattutto se la performance è ripetitiva. Finché non vedo questa cosa non sono convinto al 100 per cento”

Alessandra Celentano non esprime pensieri troppo negativi su questa squadra: “Alessio non posso dire niente, mi piace. Mattia ha fatto una crescita, ma continuo a notare una timidezza”. Il dettaglio che non passa inosservato è che Zerbi ha preferito non parlare di Angelina e Federica. Probabilmente non trova nelle due cantanti dei punti deboli di cui parlare. D’altronde Rudy non ha mai espresso pareri negativi sulle due ragazze. Nonostante questo, in molti si sarebbero aspettati che il professore rivelasse anche un piccolo punto debole sulle due allieve.

C’è chi vorrebbe vedere come ultima sfida in una finale del Serale Angelina e Federica, che porterebbe alla vittoria una delle due. Sono le uniche cantanti donne presenti nella Scuola e, in effetti, possono contendersi la coppa.

Amici 22 Serale: Rudy Zerbi sfodera la sua prima arma, dissapori in Casetta

“Siamo abbastanza competitivi noi”, questo ciò che dichiara Alessandra Celentano prima di salutare la squadra con Zerbi. I loro commenti vengono mostrati agli altri allievi e alcuni di loro reagiscono male. Sembra che le parole dei due professori abbiano destabilizzato un po’ la casetta, visto che è nata una certa competitività anche tra gli allievi.

In particolare, Maddalena crede che la Celentano stia puntando su una strategia, in quanto non aveva mai parlato male di lei prima. “Facciamo tutti schifo tranne i suoi allievi”, afferma scocciata la ballerina, parlando con Samu. Quest’ultimo teme che al Serale Alessandra possa aumentare le opinioni negative sul suo conto, ma appare un po’ più sereno rispetto a Maddalena.

La ballerina di Emanuel Lo afferma con sicurezza che qualunque cosa lei dirà continuerà a stare a testa alta. Tra le varie reazioni spicca quella di NDG, profondamente colpito dal commento negativo di Rudy: “Come se questo posto non me lo fossi meritato, lo dimostrerò dalla prima puntata”.

Zerbi non finisce così i suoi attacchi. Maria De Filippi si collega con i ragazzi a cui spiega che nel corso delle manche la squadra vincitrice deciderà le tre persone da mandare in nomination del gruppo che perde. I tre giudici del Serale decideranno “chi mandare a casa”. In tutto questo, non mancheranno i famosi guanti di sfida, che possono proporre i professori per sfruttare i punti forti dei propri allievi e quelli deboli degli altri.

Arriva il primo guanto di sfida di questa edizione. E di chi può essere? Ovviamente di Zerbi. Quest’ultimo propone una sfida tra Aaron e Wax attraverso un Medley con i brani A chi di Fausto Leali, Hit The Road Jack di Ray Charles e Sign of the Times di Harry Styles. Nascono così i primi dissapori. Wax, a voce bassa, sembra voler consigliare a Rudy di prestare più attenzione ai suoi allievi. E Piccolo G si sente colpito: “Cosa significa?”. Quest’ultimo appare davvero deluso dall’intervento del collega, che viene difeso da Federica.

A sua volta, Gianmarco invita alla calma e difende invece il suo compagno: “Si è sentito preso in causa”. “Non era un’offesa nei tuoi confronti, tranquillo. Non sei tranquillo… Non mi sembra”, afferma Wax.