Amici 22, Angelina Crolla e Arisa distrugge Aaron

Nel daytime andato in onda oggi 14 marzo di “Amici” sono continuati gli incontri tra le varie squadre per prepararsi all’inizio del Serale, che ci sarà sabato 18 marzo. Come anticipato nella puntata di ieri 13 marzo i team saranno così divisi: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano con Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon e Gianmarco; Lorella Cuccarini – Emanuel Lo con Angelina, NDG, Cricca, Meghan, Samy e Maddalena; Arisa -Raimondo Todaro con Federica, Wax, Alessio e Mattia. Con il serale alle porte, le emozioni degli allievi sono alle stelle e, dunque, emergono ancora di più le loro fragilità. A tal proposito, durante una sessione di prove, la cantante Angelina Mango ha avuto un crollo emotivo e si è lasciata andare ad un lungo sfogo. In suo supporto, è prontamente giunta Maria De Filippi.

Durante un momento di grande vulnerabilità, la cantautrice è scoppiata in lacrime, confessando di avere un profondo malessere interiore che la accompagna da sempre, ma che pensava di aver lasciato fuori dalla casetta di Amici. Si è sentita delusa da se stessa, perché dopo aver raggiunto un buon equilibrio, è tornata a cadere in un pozzo oscuro di auto-disprezzo. “Stavo bene qui, quindi tornare a odiarmi così tanto è deludente, non solo deprimente, ma proprio deludente. Non mi disprezzo solo, sono anche arrabbiata con me stessa”, ha detto.

In quel momento, Maria si è collegata con la cantante e ha cercato di darle il suo sostegno. La conduttrice le ha fatto notare quanto fosse maturata, e che il modo in cui sta affrontando questo percorso è una prova di questo processo di crescita. “Ma cosa ti fa paura?” ha chiesto Maria. “Io, perché fuori sono più libera di farmi del male da sola, qui dentro no. “Amici è un’esperienza intensa, non è facile. Molto più difficile di scrivere una canzone. Sei cresciuta”, le ha risposto Maria, prima di salutarla.

Arisa contro Aaron

Nel daytime di “Amici” andato in onda oggi 14 marzo i professori hanno incontrato gli allievi delle loro squadre per parlare del serale e dei punti deboli dei loro avversari. Arisa, che ha nella sua squadra i cantanti Wax e Federico, ha detto la sua sugli allievi del team di Rudy Zerbi. In particolar modo, ha espresso un forte parere su Aaron: “Trovo che Aaron ha un’emotività che non riesce ad esprimere e anche nelle performance che fa non mi racconta niente di lui. Ha sempre acuti meravigliosi e grande carica però di lui non mi rimane niente. Non riesco ad empatizzare con l’artista. Al contrario di Wax che mi racconta di sé ogni volta. Durante ogni esibizione mi racconta chi è, le cose belle, le cose brutte e le difficoltà”.

Il cantante non ha preso molto bene le parole della professoressa e ha commentato in questo modo: “Sembra che stia lì impalato a non fare niente, sarò sbagliato, non lo so. Arisa mi ha sempre detto che mi faccio coraggio quando vado sul palco e forse ha ragione, sono troppo spaventato quando vado sul palco. Ma non mi sembra di non arrivare. Altrimenti che sto a fare qua? Cosa me ne frega di cantare e basta? Questo significa colpire un ragazzo su una cosa furbissima. Sono bravo a cantare ma non arrivo, quindi cosa sono un circo?”.

Il parere di Emanuel Lo su Gianmarco

Negli ultimi giorni ad Amici sono state create le tre squadre che si contenderanno il primo premio al serale. Ieri, Emanuel Lo ha parlato di quelle che ritiene siano le debolezze di ballerini degli altri team. In particolare, ha giudicato in maniera molto severa l’allievo di Alessandra Celentano, Gianmarco Petrelli. Secondo il professore, Gianmarco dovrebbe essere tra i primi ad essere eliminato al serale, poiché lo ritiene molto debole rispetto agli altri. Al che, il ballerino ha replicato dispiaciuto: “Mi dispiace per Emanuel, perché io lo stimo tanto come professionista. Inoltre durante l’anno si è sempre espresso bene nei miei confronti. Non credo di aver portato pezzi fragili. La storia dell’ammiccamento è un plus. Se si vede solo quello è un peccato. Ma la faccia schifata che ha fatto quando parlava dei miei pezzi?”.