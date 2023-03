Nel daytime andato in onda ieri 10 marzo di “Amici” ci sono stati tanti colpi di scena, dalla telefonata di Maria De Filippi a Piccolo G all’annuncio del ritiro della maglie del serale per tutti gli allievi. A fine puntata, poi, i ragazzi si sono ritrovati a fare una lezione di “brainstorming”, in cui hanno risposto alle domande sponsorizzate da Tim, uno dei partner ufficiali del programma. In questo spazio, ai cantanti e ballerini della Scuola vengono rivolte diverse domande e, ad un certo punto, è stato loro chiesto quale donna stimassero di più al mondo. La maggior parte dei partecipanti ha dato la stessa risposta: la persona che ammirano di più è la loro mamma. Tra questi, anche Angelina Mango, allieva della squadra di Lorella Cuccarini, ha condiviso la stessa risposta. Spiegando il motivo di tale scelta, ha anche fatto riferimento al padre, il famoso cantautore Mango.

La madre di Angelina si chiama Laura Valente ed è conosciuta per essere stata la seconda cantante del gruppo dei “Matia Bazar”. Laura e Mango si sono incontrati nel 1985 e da allora non si sono più lasciati: hanno avuto due figli, Filippo, nato nel 1995, e Angelina, nata nel 2001. Solo nel 2004 si sono sposati, dando finalmente una coronazione al loro amore. Tuttavia, dieci anni dopo, nel 2014, il cantautore è scomparso tragicamente colpito da un forte malore mentre si esibiva in un concerto. L’allieva di Amici ha parlato della forza e dell’amore mostrati dalla madre, soprattutto durante quel difficile periodo:

La persona, non la donna, che stimo più di tutti è mia mamma. Perché lei mi ha insegnato che le scelte migliori che si possono fare sono quelle che fai per amore. Lei effettivamente ha fatto tutto per amore, tutte le decisioni che ha preso sono state prese per amore. Ha costruito una famiglia per amore, ha lasciato il suo lavoro, ha abbandonato la musica per amore. Lei lavorava anche quando mio fratello era piccolo, andava a fare i tour e molte altre cose. Non sentiva il dovere di stare con lui, lei stava male e stava male senza di lui. Poi ha perso tutto però. Lei ha costruito la sua vita in un modo per 30 anni e le è stata tolta quando è morto mio padre. E lei ha preso e per amore è rimasta in vita. Non so come dirlo, ma per amore è andata avanti per me e mio fratello. Quindi non posso non stimare mia mamma più di chiunque altro al mondo. Quello che ha fatto è proprio meraviglioso.

Insomma, le parole di Angelina per la madre sono state molto commoventi e hanno dimostrato il forte legame che c’è tra loro, che si è rafforzato ancora di più dopo la morte di Mango. Qualche mese fa, Angelina aveva parlato del padre, descrivendolo con parole molto simili a quelle che ha usato per la madre, ovvero che l’artista aveva sempre fatto le sue scelte guidato unicamente dall’amore. Angelina aveva raccontato che l’insegnamento più prezioso lasciatogli dal padre è stato il suo impegno nella musica, che ha sempre posto al primo posto rispetto a tutto il resto. Inoltre, ha sottolineato come le abbia trasmesso anche il valore della gentilezza e di essere particolarmente fiera di questo.