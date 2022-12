Amici 22, Angelina Mango: quella volta che il padre fu ospite…

La puntata del Daytime di Amici di oggi si è aperta nuovamente con un intero blocco dedicato ad Angelina Mango. La talentuosa concorrente entrata soltanto di recente nella scuola di spettacolo, già molto amata da pubblico e prof, è come risaputo la figlia del noto cantante omonimo.

A lezione con Lorella Cuccarini, Angelina ha avuto l’occasione di parlare ancora una volta dell’adorato papà, scomparso all’improvviso nel 2014. Questa volta, Lorella Cuccarini ha voluto mostrare alla giovane artista delle immagini di repertorio di quella volta che Mango fu ospite della trasmissione di Maria De Filippi, nel 2006.

In quella occasione, dopo essersi esibito con Piccolissima, il compianto cantante fu in qualche modo preso in giro dalla De Filippi per essere stato forse un po’ troppo duro nei suoi giudizi rispetto alle capacità di alcuni allievi. Nella fattispecie, nella clip trasmessa oggi, i telespettatori hanno assistito allo scambio fra Mango e l’allora concorrente Rita, con la quale si era espresso senza troppi filtri. “Mi ha detto che non emozionavo quando cantavo” aveva commentato Rita, con Mango che rispose alla conduttrice e alla concorrente dicendo: “Le insegnanti le avevano detto che non riusciva ad emozionare quando cantava. Io quindi le ho detto fammi sentire, in effetti lei è anche molto brava ha delle qualità molto interessanti, però veramente le ho detto ‘hanno ragione i tuoi insegnanti, mi dispiace non riesci ad emozionare’, questo deve essere un incitamento”. Rita aveva poi aggiunto, non senza una nota di amarezza “Delicatissimo!”.

Angelina ha seguito il video emozionata ma senza farsi scendere alcuna lacrima. La concorrente ha raccontato a Lorella Cuccarini com’è stato vivere in una famiglia come la sua, costantemente circondata dalla musica. Con il padre aveva un bellissimo rapporto, nonostante l’artista fosse molto impegnato con i suoi tour. Come raccconta Angelina, quando Mango riusciva a stare un po’ di tempo a casa si dedicava interamente alla sua famiglia.

Oggi, Angelina guarda i video del padre come un’importante fonte di ispirazione per fare musica in un certo modo. Parlando degli insegnamenti del padre, Angelina ha commentato:

“Per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita. […]Ha sentito come un dovere, in maniera positiva, portare rispetto al dono della musica. […] Questo è un po’ quello che sto cercando di fare. Questo suo mettere la musica davanti rispetto a tutto è forse l’insegnamento che più mi serve nella mia vita soprattutto se voglio fare questo lavoro. E poi a livello umano la gentilezza, credo, sia stato l’esempio che mi ha dato mio padre”.

Amici 22: i ragazzi si preparano al Natale, c’è chi non apprezza

Al di là di Angelina, la puntata di oggi è stata dedicata anche al Natale. Tutti i concorrenti si sono messi a preparare la loro casetta per le feste, prima della pausa natalizia. Dopo aver fatto l’albero tutti insieme, gli alunni hanno letto uno dopo l’altro le loro letterine a Babbo Natale.

C’è, però, anche chi non apprezza lo spirito del periodo. Samuel, infatti, si è mostrato fin da subito distaccato e pensieroso e parlando in lacrime con Maddalena e Federica ha rivelato che questi giorni, quelli in cui tutte le famiglie dovrebbero essere felici, lo fanno sentire terribilmente nostalgico.