Amici 22, Samuel vicino all’addio: l’intervento che cambia tutto

Samuel Antinelli vuole lasciare Amici di Maria De Filippi, almeno questo è ciò che all’inizio dice di voler fare. Il ballerino è arrivato ultimo nella classifica della puntata andata in onda ieri, domenica 4 dicembre 2022. Inizialmente l’allievo della scuola di Maria De Filippi chiede ai suoi compagni di poter restare da solo, ma Megan lo raggiunge comunque per evitare che commetta un errore.

“Fidati, fidati, devi smettere di ballare, perché tanto non ce la farai, non meriti di star qua”, dichiara Samuel parlando con se stesso. Dopo di che, conferma a Megan la sua decisione di andare via. Crede che fuori ci siano persone più preparate di lui nella danza e che, dunque, non meriti di studiare in questa scuola. Samuel ammette di non avere, però, il coraggio di fare la valigia, tanto che si dice pronto a chiedere ai professori di mandarlo a casa.

“Io non ce la faccio. Sono un ballerino di hip hop, ma lo vedi che non vado? Non ho miglioramenti, qua non c’è tempo. Potevo studiare di più fuori, per essere più preparato qui dentro. Questa è l’università, io sono alle superiori. Me ne vado perché vado a studiare”

Megan ad Amici 22 tenta in tutti i modi di far ragionare Samuel, aiutata in un secondo momento anche da Mattia e Maddalena. A dare una svolta a questa situazione ci pensano i professori di danza, che riuniscono tutti i ballerino in studio. “Non lo merito perché sono troppo immaturo per tante cose”, afferma Samuel di fronte ai tre insegnanti.

Crede che, sebbene sia entrato come un ballerino hip hop, non sia il massimo in questo genere di coreografie. Sa che andando via non potrebbe più rientrare nella Scuola di Maria De Filippi, ma pensa che prima di fare i provini avrebbe dovuto mettere in conto come sarebbe stato questo percorso. Raimondo Todaro consiglia, invece, a tutti di tenere conto delle classifiche, però fino a un certo punto.

Oltre questo, il professore di latino americano fa notare a Samuel che né Alessandra Celentano né Emanuel Lo l’hanno messo in sfida. Questo per Todaro significa che i due suoi colleghi non pensino che lui non si meriti di stare nel talent show. A questo punto, la Celentano prende la situazione in mano: “La tua richiesta quale sarebbe? Chiedi a noi di mandarti via?”.

Ecco che Samuel fa subito un passo indietro: “No, non era vero. Sono un deficiente”. Semplicemente il ballerino si è lasciato andare a uno sfogo post puntata in modo impulsivo. Ma non ha davvero intenzione di lasciare la scuola, i suoi fan possono stare tranquilli.

Intanto, è in crisi anche Tommy Dali. Nel corso della puntata del 4 dicembre, il cantante e Piccolo G. sono stati messi di fronte a una scelta: far sì che il loro secondo singolo esca oppure prendere parte alla prova proposta da Durdust. I due sono in punizione dopo aver violato nuovamente le regole.

Questa decisione è stata presa dal loro professore, Rudy Zerbi. Cosa decideranno di fare Piccolo G. e Tommy? Quest’ultimo è molto combattuto. Dà molta importanza alla prova proposta da Durdust e allo stesso tempo ci tiene molto al suo secondo singolo.

Amici 22, Mattia e Maddalena: ancora discussioni

Nuovo momento di crisi tra Mattia e Maddalena. Il ballerino di latino americano rimprovera nuovamente la sua collega. Crede che la ballerina mantenga le distanze e non gli dimostri abbastanza. Maddalena, però, perde la pazienza vedendosi sempre con il dito puntato contro.

“Ultimamente ogni minima cosa che faccio critichi. Dimmi cosa devo fare, me le segno e le faccio. Fai dei drammi per tutto. Sembra che vuoi farmi vedere che non funziona. Sempre un non capirsi, sempre un chiarirsi e sempre tutto pesante. Non mi va di pensare che sei giù per me. Non voglio nemmeno pensare cosa devo cambiare. Le cose che ti danno fastidio sono tante? Perché tutti i giorni ci sono cose che ti danno fastidio. Ho realizzato che c’è qualcosa che non va in te, in me, in noi. Quindi ho bisogno di pensare, però allo stesso tempo non riesco a staccarmi, non voglio”

Mattia, che nei giorni scorsi ha affrontato momenti per nulla felici, non vuole che Maddalena cambi. Allo stesso tempo, neanche lui vorrebbe mai staccarsi da lei. Non si comprende esattamente cosa cerchi. Probabilmente vuole solo più sicurezze e risposte da parte della ballerina. I due arrivano alla conclusione che non serve allontanarsi. Pertanto, si abbracciano e si sorridono ritrovando così la complicità.