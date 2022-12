Nuove punizioni ad Amici 22. Ci sono alcuni allievi che più di tutti proprio non ne vogliono sapere di avere più disciplina nel programma. Si è concluso, e con non pochi patimenti, il discorso delle pulizie in casetta. Fra coloro che non hanno pulito gli spazi come e quanto avrebbero dovuto c’erano tutti gli allievi di Rudy Zerbi: Tommy Dali, Piccolo G e Aaron. Loro tre insieme a Mattia Zenzola hanno passato una nottata in sala relax, dormendo praticamente per terra. Poi sono stati perdonati e rispediti in casetta. Evidentemente due di loro non hanno imparato la lezione e oggi sono finiti di nuovo in discussione.

Maria De Filippi ha mandato in onda una clip in cui si vedono Piccolo G, NDG, Tommy Dali e Wax lasciare le prove generali senza permesso. NDG è anche tornato dentro per poi uscire di nuovo. La conduttrice ha chiamato i quattro al centro dello studio per capire cosa fosse successo. NDG ha chiesto subito la parola per spiegare di aver avuto un attacco di ansia perché non si era piaciuto in prova. “Non riuscivo a stare qua, tremavo, stavo respirando male”, ha aggiunto.

Maria ha detto di aver intuito durante le prove che NDG e Piccolo G non si fossero piaciuti nelle esibizioni, tuttavia bastava chiedere di uscire dallo studio e nessuno li avrebbe trattenuti. Soprattutto con un attacco di panico, anzi li avrebbero aiutati. È una questione di educazione e rispetto per il lavoro altrui, in questo caso della produzione. Lorella Cuccarini infatti ha spiegato: “Noi se dobbiamo alzarci per fare la pipì noi chiamiamo l’assistente di studio e chiediamo il permesso. Non ci sarà nessuno che ti dirà di non muoverti”. Nel frattempo Rudy Zerbi era disperato:

“Che voi usciate storti perché avete cantato male non me ne frega niente. Avete mancato di rispetto a tutti. E poi guardando le prove degli altri che magari cantano meglio di voi imparate pure qualcosa. Venti minuti fuori vuol dire perdersi metà delle prove. Non stiamo parlando di fenomeni del canto, uno guarda gli altri e impara, rispetta il lavoro di tutto. Io sono davvero stufo, parlo per i miei. Continuano di settimana in settimana a collezionare maglie nere”

Zerbi ha messo in sfida immediata Tommy e Piccolo G, o meglio ha chiesto a Lorella di farlo per lui. La Cuccarini ha accettato, ma non ha messo in sfida il suo NDG: per lui solo maglia sospesa e ha dovuto quindi lasciare lo studio. Maria e Rudy hanno invitato Piccolo G a esprimere ciò che pensava e sentiva. Lui in un primo momento ha preferito di no, poi ha spiegato: “Sono entrato in relax, ho preso la chitarra e mi sono messo a suonare”. Più in là ha aggiunto che non voleva disturbare nessuno chiedendo il permesso o parlando, ma ha capito di aver sbagliato.

Tommy ha fatto inalberare Maria. L’allievo ha detto infatti di aver chiesto il permesso di uscire e che gli era stato fatto capire fosse preferibile di no. In realtà ha capito male, non a caso Maria è esplosa: “Quella persona ha detto di no. Tu te ne sei fo..to altamente e siete usciti”. Wax come NDG è stato graziato: secondo la sua insegnante Arisa non andava punti perché lui è stato il primo a dire di rientrare. Wax pensava di meritare una punizione. Arisa gli ha detto di fare 500 flessioni perché non le piace che l’allievo fumi. Wax ha promesso di smettere di fumare.

Tommy e Piccolo G hanno vinto la sfida, ma Rudy Zerbi non aveva ancora finito. Ha dato una ulteriore punizione ai suoi due allievi, stufo del loro comportamento. Possono scegliere loro: o non vanno i nuovi inediti sulle piattaforme o non partecipano alla gara di Dardust. Arisa interrompe il collega dicendo che forse aver vinto la sfida. Rudy è stato categorico, e aveva ragione di esserlo: “Stanno dimostrando di non avere rispetto per gli strumenti che il programma dà. Quando le cose mancano così magari capite quanto bisogna apprezzare quando invece avete”. Maria ha chiesto al professore di dare del tempo ai suoi allievi per pensarci, pur comprendendo l’esasperazione di Rudy visto che non è la prima volta che i suoi allievi risultano fra i più indisciplinati.