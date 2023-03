Il serale di “Amici” partirà sabato 18 marzo. Durante l’ultima registrazione del pomeridiano, sono state ufficialmente consegnate tutte le maglie e saranno in 15 gli allievi a poter esibirsi in questa nuova fase del programma. Gli unici esclusi sono stati il cantante Niveo e la ballerina Benedetta, la quale ha, però, ricevuto un contratto di lavoro per poter ballare dei passi a due con Mattia durante le nuove puntate. In attesa dell’inizio dello show, sono state fatte diverse anticipazioni riguardanti il programma, tra cui l’annuncio dei tre nuovi giudici. L’account ufficiale della trasmissione ha ufficializzato oggi 8 marzo i nomi delle persone che andranno a ricoprire questo importante ruolo: Giuseppe Gioffre, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Questi tre artisti sostituiranno Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, che hanno ricoperto il ruolo di giudici nelle ultime due edizione del programma. L’arrivo di Gioffre, Bravi e Malgioglio promette di portare una ventata di novità e freschezza al programma, che è ormai alla sua 22esima edizione.

Chi sono i tre nuovi giudici di “Amici”

Il primo giudice ad essere stato annunciato è Michele Bravi, giovane artista che ha già ricoperto il ruolo di tutor nel programma in passato, oltre ad essere stato chiamato diverse volte come ospite da Maria De Filippi. Dopodiché, si siederà sulla poltrona rossa Cristiano Malgioglio, reduce dall’esperienza a “Tale e Quale Show”. Il cantautore è stato voluto dalla padrona di casa probabilmente per la sua personalità esplosiva, messa ulteriormente in luce mentre ricopriva il ruolo di giudice nello show di Carlo Conti.

Infine, la quota danza del terzetto sarà rappresentata da Giuseppe Giofrè, ballerino siciliano che ha già fatto la storia del programma, vincendo nel 2011. Dopo la sua esperienza ad “Amici”, Giofrè ha collaborato con alcune delle più grandi star internazionali, diventando uno dei ballerini italiani più apprezzati all’estero. Tra i nomi più noti ricordiamo: Jennifer Lopez, Britney Spears, Taylor Swift, Ariana Grande. Dopo tanti anni, la De Filippi ha deciso di riportare Giofrè alla sua “vecchia casa” per offrirgli questa grande opportunità e dare un nuovo slancio alla sua carriera.