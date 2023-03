Ci siamo, è tutto pronto per la prossima fase del talent show e le anticipazioni sul Serale di Amici 2023 sono ormai ufficiali. Nei giorni scorsi è stata registrata l’ultima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 12 marzo 2023. Il tutto è slittato di una settimana a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo, ma Maria De Filippi è tornata al lavoro venerdì e ha registrato l’ultimo pomeridiano di Amici. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, queste le parole di Maria rimettendo piede per la prima volta in uno studio dopo la grave perdita.

Così la registrazione di venerdì si è chiuso un cerchio per Amici 22, tutti gli allievi hanno scoperto il loro destino e non tutti hanno conquistato la maglia color oro. Chi non va al Serale di Amici 2023? Ebbene, proprio nell’ultima registrazione Maria ha annullato le maglie già conquistate annunciando che i posti al Serale fossero limitati. Quindi si sono rimessi tutti in gioco, si sono esibiti e il criterio per l’accesso al Serale è cambiato: l’allievo doveva avere la media dell’8 con i voti dei professori. Si sono esibiti più volte fino a quando non è stato raggiunto il numero di 15.

Ai già eliminati della penultima puntata si sono aggiunti altri due eliminati. E dunque chi non andrà al Serale sono Paky, Mezkal, Niveo e Benedetta. Quest’ultima però ha ricevuto un contratto di lavoro per poter ballare dei passi a due con Mattia durante il Serale. Questi tutti gli allievi del Serale di Amici 2023:

Angelina Mango

Maddalena Svevi

Isobel Kinnear

Federica Andreani

Aaron (Edoardo Boari)

Wax (Matteo Lucido)

Mattia Zenzola

Alessio Cavaliere

Piccolo G (Giovanni Rinaldi)

Ramon Agnelli

Samu (Samuele Segreto)

Cricca (Giovanni Cricca)

NDG (Nicolò Di Girolamo)

Gianmarco Petrelli

Megan Ria

C’è da rispondere a un ultimo punto interrogativo: quando inizia il Serale di Amici 2023? La data è quella di sabato 18 marzo. Era già nell’aria, in verità, ma nella puntata in onda oggi è andato in onda il cartello ufficiale con la data d’inizio. Per quanto riguarda la finale, invece, è presto per dirlo ma se il Serale fosse composto da dieci puntate allora dovrebbe finire sabato 20 maggio 2023. O magari il sabato successivo. Per quanto riguarda i giudici del Serale 2023, invece, è tutto ancora top secret.