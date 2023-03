Amici anticipazioni: due eliminati, tutti gli allievi del Serale e come si è presentata Maria dopo il lutto

Amici 22 ha registrato oggi l’ultima puntata prima del Serale, che andrà in onda domenica 12 marzo 2023. Una registrazione importante, che ha segnato il ritorno negli studi televisivi di Maria De Filippi. C’è tanta curiosità su come la conduttrice abbia affrontato tutte le fasi di questa puntata, soprattutto da parte di quei telespettatori che le sono più affezionati. Secondo quanto riportano le anticipazioni di SuperGuidaTV e del profilo Twitter Amici News, la registrazione è andata avanti normalmente.

“Era tutto normale”, si legge. Come già anticipato, prima di iniziare la puntata è stato chiesto al pubblico presente in studio di non esultare all’ingresso di Maria, ma di fare un semplice applauso. Inoltre, a produzione avrebbe chiesto “a tutto il pubblico di non far trasparire nulla di quanto successo, doveva essere una puntata normale, come tutte le altre”. Questo è ciò di cui ha bisogno la conduttrice, che lunedì scorso ha salutato suo marito, Maurizio Costanzo.

Proprio Maria quando è entrata nello studio, ha raggiunto il centro e ha fatto una precisazione. Ha stabilito da subito la sua posizione, dando l’ennesima confermare ai milioni di telespettatori che la seguono tutti i giorni e non solo che è una grande conduttrice. “Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato”, avrebbe semplicemente dichiarato la conduttrice.

Anticipazioni Serale Amici 22: la lista completa degli allievi, eliminazioni

Sono state date le prime anticipazioni del Serale. Innanzitutto è stata confermata la data della prima puntata: sabato 18 marzo 2023 ore 21.30, ovviamente su Canale 5. Il direttore artistico di questa 22esima edizione sarà Stephane Jarny. Inoltre, ha preso parte alla puntata come ospite Francesca Michielin

Chi sono gli allievi che sono al Serale di Amici 22? Questa volta nessun giudice esterno ha fatto la sua classifica. Sono stati i professori di canto e di ballo a decidere chi far accedere alla fase finale del talent show. L’accesso è stato conquistato da 15 allievi su 17. Pertanto, ci sono state due eliminazioni. Per ottenere l’ambita maglia color oro, cantanti e ballerini si sono esibiti con l’obiettivo di avere una media dell’otto con tutti i voti dei professori. Fino a riempire tutti e 15 i posti del Serale si è andati avanti manche dopo manche.

Gli eliminati di Amici 22 sono Niveo e Benedetta. Quest’ultima, a differenza del cantante, ha ricevuto una graditissima proposta. Rimarrà in casetta e continuerà a ballare con Mattia Zenzola, non come allieva, bensì come professionista. Per arrivare a questo punto, gli allievi hanno dovuto affrontare vari gironi. Ma c’è stato un colpo di scena: le maglie prese in precedenza sono state annullate. Così tutti gli allievi si sono dovuti rimettere in gioco.

Durante la prima manche sono riusciti a conquistare solo con un’esibizione e al primo colpo la maglia del Serale: Angelina, Maddalena, Isobel e Federica. Si sono esibiti per la seconda volta e hanno ottenuto la media dell’otto aggiudicandosi il posto: Aaron, Wax e Mattia. La terza manche ha portato alla fase finale del talent show Alessio, Piccolo G. e Ramon.

Infine, si sono dovuti esibire per una quarta volta conquistando la maglia: Samu, Cricca, NDG, Gianmarco e Megan. Evidentemente Niveo e Benedetta non sono riusciti a raggiungere in una nessuna delle quattro manche la media dell’otto da parte dei professori e per questo sono stati eliminati. Facendo il punto della situazione sono ufficialmente al Serale: Angelina, Maddalena, Isola, Federica, Aaron, Wax, Mattia, Alessio, Piccolo G., Ramon, Samu, Cricca, NDG, Gianmarco e Megan.

Non sono mancate le liti nel corso di questa registrazione. Rudy Zerbi avrebbe voluto che il numero dei posti al Serale di Amici 22 fosse di 10, anziché 15. Per questo è nata una discussione con Lorella Cuccarini, la quale ha fatto notare che essendo 15 i posti “era giusto sfruttare tutte le possibilità messe a disposizione dalla produzione”. Le anticipazioni rivelano che Zerbi non si è fermato e ha replicato.

Pare, inoltre, che attraverso alcune parole di Ramon e Maddalena, Rudy abbia sottolineato che i suoi colleghi, fatta eccezione per Alessandra Celentano, non sono presi le proprie responsabilità.