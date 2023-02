Maurizio Costanzo ha lasciato un enorme vuoto, in un’Italia che oggi lo saluta con i funerali presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Canale 5 e Rai 1, rispettivamente con Verissimo e Oggi è un altro giorno, seguono in diretta l’ultimo saluto al volto protagonista della televisione e del giornalismo italiano. Inoltre, è possibile seguire i funerali attraverso le piattaforme streaming Rai Play e Mediaset Infinity. Maria De Filippi è arrivata in Chiesa accompagnata dal figlio Gabriele e dal suo braccio destro, Raffaella Mennoia.

Per molti telespettatori è emozionante vedere l’autrice di Uomini e Donne a fianco della conduttrice. Ancora una volta, Raffaella e Maria dimostrano di avere un profondo legame di amicizia. Ed è per questo che oggi la Mennoia è seduta proprio in prima fila insieme alla De Filippi. Una presenza che dice molto, che va a confermare come Raffaella sia una presenza costante nella vita di Maria, come una sorella. Seduti insieme alla conduttrice vi sono anche il figlio Gabriele e Pier Silvio Berlusconi.

Quest’ultimo è giunto nella Chiesa degli Artisti e ha mostrato subito il suo affetto nei confronti della conduttrice, volto protagonista di Canale 5. Il loro abbraccio ha confermato che tra loro non c’è solo un rapporto lavorativo, ma anche tanto bene. Per questo, Pier Silvio oggi si trova seduto a fianco di Gabriele, in prima fila. Peccato, però, che il pubblico di Canale 5 con Verissimo non ha avuto modo di assistere a questo caloroso abbraccio.

Proprio nel momento in cui Maria e Pier Silvio si stavano abbracciando andava in onda la pubblicità. Dettaglio che ha infastidito non poco i telespettatori Mediaset, ma che indubbiamente non può che passare in secondo piano in un momento come questo. Al contrario il pubblico di Rai 1 ha avuto modo di assistere all’abbraccio tra De Filippi e il figlio di Silvio Berlusconi.

Sono tanti i fan che vorrebbero abbracciare Maria in un momento così difficile e sono sempre di più coloro che stanno ferocemente attaccando chi si è permesso di chiederle un selfie davanti alla bara di Maurizio Costanzo. Questi casi stanno generando non poche polemiche, perché ci si ritrova effettivamente di fronte a mancanze di rispetto e di delicatezza.

Nella Chiesa degli Artisti sono presenti vari volti noti del mondo dello spettacolo italiano, che oggi vogliono di persona dare un ultimo saluto a Costanzo. Tra questi è possibile notare in prima fila Gerry Scotti, Carlo Conti e Giorgio Panariello. Poco distanti da Maria De Filippi ci sono Paolo Bonolis e una Sonia Bruganelli commossa.

In seconda fila appare Sabrina Ferilli, la quale si trovava fuori Italia quando è morto Maurizio Costanzo. L’attrice ha preso subito un aereo per fare ritorno da Maria, con cui condivide una solida amicizia da molti anni. E ancora si notano volti come Mara Venier, Milly Carlucci, Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Kledi, Pio e Amedeo, Amadeus ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Che amicizia quella di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. È proprio vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno, e per lei che ha preso il primo aereo per correre dalla sua migliore amica, sinceramente, non occorre aggiungere altro???? #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/SfpbNtOOxh — annybway8992 (@candemet8992) February 27, 2023