Hanno indignato parecchio i selfie che alcuni fan hanno chiesto a Maria De Filippi alla camera ardente, proprio davanti alla bara di Maurizio Costanzo. Un ragazzo e una ragazza non hanno avuto rispetto del difficile momento e hanno fatto una richiesta decisamente insolita alla presentatrice Mediaset che, dal canto suo, ha acconsentito sebbene molto provata dalla situazione.

Michele Dalai, noto scrittore, autore televisivo e conduttore, ha raccontato sui social network di aver incontrato in treno l’uomo che ha chiesto un selfie a Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo. “Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi. Lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata”, ha spiegato ai suoi fan in un lungo post.

Michele Dalai ha poi svelato:

“Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio. Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere. In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli. Per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene”

Lo scrittore ha evidenziato a proposito dell’orribile gesto fatto ai danni di Maria De Filippi:

“In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stron**ta. Non una volta. Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni. Tante care cose a tutti, scendo dal treno. Scendo”

Maria De Filippi cordiale con tutti alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Alla camera ardente Maria De Filippi ha stretto la mano a tutti i visitatori, ringraziandoli per aver speso del tempo per omaggiare il defunto marito. Sulla vicenda selfie ha preferito non dire di no. Pure in questo caso la conduttrice pavese è stata lucidissima: un suo rifiuto avrebbe probabilmente innescato un caso al contrario, con qualche sciocco che avrebbe gridato alla sua scarsa disponibilità, dando vita all’ennesima polemica stolta e sterile.

La vicenda ha però indignato tutti: tanti, tantissimi, sui social network hanno gridato allo scandalo e alla mancanza di tatto e sensibilità. Sui due fan che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi si sono scagliati anche Selvaggia Lucarelli e Sabrina Ferilli (quest’ultima tra le migliori amiche di Queen Mary tanto da lasciare il Giappone, dove si trovava in questo periodo, per rientrare a Roma).

L’esperienza di Gerry Scotti: un caso simile a Maria De Filippi

Tempo fa Gerry Scotti aveva raccontato al podcast di Fedez Muschio Selvaggio di aver vissuto un’esperienza simile a quella appena provata da Maria De Filippi. Il conduttore, infatti, aveva detto di aver trovato delle persone nell’obitorio dopo la morte di sua madre, che gli avevano chiesto un autografo. Gerry inizialmente avrebbe voluto solamente cacciare quella gente. Ma poi ha deciso di firmare gli autografi per non creare inutili polemiche.