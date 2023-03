Maria De Filippi torna ad Amici: diktat, cosa non si è potuto fare

Maria De Filippi torna ufficialmente a lavoro con la registrazione di Amici 22 di questo pomeriggio. La nota conduttrice registrerà con i protagonisti della 22esima edizione del talent show di Canale 5 la 23esima puntata, l’ultima del pomeridiano di domenica. Dal 18 marzo 2023 inizierà il Serale e, dunque, non ci sarà più l’appuntamento alle 14 di domenica con il programma televisivo. In quanto manca poco all’ultima fase del talent show, di sicuro oggi verranno scelti altri allievi a cui dare l’ambita maglia color oro.

Come ha ricordato Gianni Sperti, Maurizio Costanzo sosteneva la frase “the show must go on (lo show deve continuare)”. Maria torna quindi al timone del suo talent show e così anche negli studi telesivisi, dove oggi registra la puntata che andrà in onda il 12 marzo 2023. Va precisato, come è stato svelato nei giorni scorsi, che la registrazione che sarebbe dovuta andare in onda scorsa settimana, verrà trasmessa domenica 5 marzo.

Intanto, nello studio il pubblico presente deve rispettare una chiarissima richiesta. Quando Maria entra nello studio di Amici per iniziare questa nuova registrazione non deve essere accolta come al solito. Solitamente all’entrata di De Filippi il pubblico si lascia andare a urla di apprezzamento nei suoi confronti, segnale che indica quanto sia amata dai telespettatori di Canale 5.

Oggi, però, per rispetto e delicatezza è necessario che tutti facciano dei passi indietro e che si preoccupino di non farla sentire a disagio. “All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale”, questo ciò che si legge sul profilo Instagram Amici News, che solitamente rivela tutte le anticipazioni riguardanti il celebre talent show.

Una richiesta giusta e che il pubblico presente in studio per assistere alla registrazione della puntata che andrà in onda il 12 marzo deve assolutamente rispettare. I selfie richiesti da alcuni fan a Maria nella camera ardente hanno generato non poche polemiche. Nessun rispetto per una donna che aveva appena perso suo marito, Maurizio Costanzo.

Parliamo comunque di qualche caso, in quanto il resto dei telespettatori sono riusciti a mostrare senza polemiche la propria solidarietà a Maria. Tanti gli abbracci virtuali per la De Filippi, che da anni tiene compagnia al pubblico con i suoi programmi di successo. Tutti loro non sapevano quando sarebbe tornata a lavoro. Trascorsa una settimana dalla morte di Costanzo, Maria torna negli studi televisivi e deve ricevere tutto il sostegno necessario per andare avanti con il suo lavoro.

Nel frattempo, attraverso l’avvocato, De Filippi ha mostrato tutto il suo dispiacere per le notizie trapelate, che sarebbero appunto false, sul patrimonio e sull’eredità di Costanzo.