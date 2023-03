Amici, Maria torna a lavoro: ecco quando si registra. News su UeD

Maria De Filippi dovrebbe a breve tornare nello studio di Amici. Nei prossimi giorni verrà registrata una nuova puntata, l’ultima del pomeriggio di domenica di Canale 5, in quanto nelle settimane successive inizierà il Serale. L’account Twitter Amici News svela quando ci sarà la nuova registrazione: venerdì 3 marzo 2023. Questa è la data che dovrebbe rappresentare il ritorno a lavoro di Maria, che sta affrontando uno dei momenti più duri della sua vita. La conduttrice è giusto che si prenda il tempo di cui ha bisogno prima di tornare negli studi televisivi dei suoi seguitissimi programmi Mediaset.

La morte di Maurizio Costanzo ha, com’è giusto che sia, generato cambiamenti nei palinsesti televisivi. Canale 5 ha pensato bene, per rispetto e delicatezza, di sospendere le puntate di Amici e di Uomini e Donne. Da venerdì 24 febbraio le due trasmissioni hanno inevitabilmente subito questo stop. Da lunedì 6 marzo entrambi i programmi faranno ritorno nella programmazione del pomeriggio di Canale 5. Inoltre, domenica 5 marzo andrà in onda la 22esima puntata di Amici.

Precisamente verrà trasmessa la registrazione effettuata scorsa settimana, che sarebbe dovuta andare in onda domenica 26 febbraio. Venerdì 3 marzo 2023 i protagonisti del talent show torneranno in studio per registrare l’ultima puntata del pomeriggio di domenica, che andrà appunto in onda domenica 12 marzo. Dopo di che, da sabato 18 marzo 2023 prenderà inizio il Serale. Facendo il punto della situazione:

Domenica 5 marzo in onda la 22esima puntata registrata il 23 febbraio

Domenica 12 marzo in onda la 23esima e ultima puntata del pomeridiano, che verrà registrata venerdì 3 marzo

Sabato 18 marzo 2023 in prima serata in onda la prima puntata del Serale di Amici 22

Come accadeva nelle passate edizioni del programma, il daytime continuerà ad andare in onda anche durante il Serale, ogni pomeriggio da lunedì a venerdì. De Filippi dovrebbe tornare negli studi di Canale 5 il 3 marzo per la nuova registrazione, a meno che non si decida di affidare per questa settimana il ruolo a un altro volto televisivo. Ad esempio, Lorella Cuccarini potrebbe prendere momentaneamente il suo posto. Ma sembra molto più probabile che Maria decida di tornare già a lavoro da questo venerdì.

Uomini e Donne: quando torna e quando si registra?

Lunedì 6 marzo 2023 segnerà il ritorno in TV di UeD, con la lettera scritta da Carola Carpanelli, letta proprio da Maria. Le puntate che andranno in onda prossima settimana sono già state registrate, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Ma è chiaro che bisognerà registrare i nuovi appuntamenti e soprattutto la scelta di Federico Nicotera.

Il tronista avrebbe dovuto registrare questo momento tanto atteso nello scorso fine settimana. Chiaramente questa registrazione è stata cancellata dopo la morte di Maurizio Costanzo. Ma già nei prossimi giorni pare che ci sarà anche una nuova registrazione di UeD, durante la quale Federico sceglierà di uscire dal programma con Carola Carpanelli o con Alice Barisciani.

Sembra che ciò avverrà a breve, almeno da quanto si legge sui social network. Lorenzo Pugnaloni, che solitamente su Instagram svela le anticipazioni del dating show, fa sapere che al momento non è a conoscenza di alcuna data. Da ciò che ha condiviso nei giorni scorsi sui social Gianni Sperti, il quale dopo i funerali di Costanzo ha fatto anche una promessa a Maria, si può intuire che non manca molto.

“The show must go on…(Lo show deve continuare). Come avrebbe detto Maurizio”, ha scritto l’opinionista. Colei che è stata a fianco di De Filippi come una sorella, ovvero Raffaella Mennoia, ha fatto intuire lo stesso pensiero:

“Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere ed è stato. Adesso viviamo. Grazie”

Non resta che attendere per avere delle novità sul dating show. Nel frattempo, il pubblico mostra sul web tutta la comprensione e la vicinanza a Queen Mary in questo momento così difficile.