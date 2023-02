Intervistato da “La vita in diretta”, l’opinionista ha dedicato delle emozionanti parole alla conduttrice in questo difficile momento

L’Italia ha salutato oggi 27 febbraio per l’ultima volta Maurizio Costanzo. I funerali del conduttore e giornalista, morto il 24 febbraio a 84 anni, si sono tenuti alla Chiesa degli Artisti, a Roma. Piazza del Popolo era gremita di gente, radunata per omaggiare il re dei talk show. In prima fila c’erano Maria De Filippi, i figli Gabriele, Camilla e Saverio e l’autrice di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia. Tantissimi personaggi dello spettacolo hanno partecipato alla cerimonia: da Carlo Conti a Paolo Bonolis insieme alla moglie Sonia Bruganelli, da Christian De Sica a Gerry Scotti che ha letto la preghiera degli artisti a nome di tutti i colleghi di Costanzo. Tra i presenti anche gli storici opinionisti di “Uomini e Donne”: Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimo, che da anni lavora al fianco di Maria, ha dedicato delle commoventi parole alla conduttrice.

Intervistato da “La vita in diretta” durante i funerali, l’ex ballerino ha parlato del compianto conduttore, con cui ha lavorato per molti anni a “Buona domenica”. “Per me è stato un papà”, ha dichiarato Sperti ai microfoni del talk di Alberto Matano. L’opinionista ha poi aggiunto che tutti gli artisti del nostro Paese sono stati scoperti da Costanzo, noto per la sua generosità e grandezza d’animo. Dopodiché la giornalista gli ha chiesto se avesse qualcosa da dire a Maria e la replica di Gianni ha generato un’emozionate reazione da parte di tutti gli utenti del web. “Che non l’abbandonerò mai, mai”, le sue parole. Una risposta che racchiude la profonda amicizia che lega l’uomo e la presentatrice e che è prova della grande riconoscenza che proverà sempre per lei.

Anche Tina Cipollari ha parlato ai microfoni de “La vita in diretta” e ha ricordato Maurizio come un uomo che, nonostante la sua grandezza e cultura, non ha mai sminuito chi aveva di fronte, dimostrando sempre una grande umiltà. Un pensiero condiviso da tantissimi. Basti pensare alla mole di gente presente oggi al funerale: Maurizio Costanzo è stato capace di unire tutti senza alcuna divisione di rete o conflitti interni. La sua figura è stata sempre fonte di ispirazione e di guida per i suoi colleghi, che sono accorsi senza alcun indugio a dargli un ultimo saluto.