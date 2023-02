Funerali Costanzo, il dettaglio dell’animale sulla bara: reazioni

Con un anticipo di circa mezz’ora rispetto all’orario precedentemente annunciato si sono svolti questo pomeriggio presso la Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo a Roma i funerali di Maurizio Costanzo. Si è trattato di una cerimonia solenne, toccante, alla quale hanno partecipato in centinaia, fra cui moltissimi volti noti del mondo della cultura e dello spettacolo italiano. Oltre ovviamente alla vedova Maria De Filippi, tra i vip presenti i telespettatori (la cerimonia è stata trasmessa in diretta su Canale 5 e Rai 1) hanno visto anche Carlo Conti, Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Pier Silvio Berlusconi, Milly Carlucci e tanti altri ancora.

Chi ha seguito l’evento funebre si sarà di certo reso conto di un particolare dettaglio, molto toccante, presente sulla bara di Maurizio Costanzo e citato anche dagli stessi commentatori in diretta. Oltre alla classica foto del defunto, infatti, è stata posizionata sopra la bara anche una foto, quella di un gatto a cui il conduttore era molto affezionato.

Quand’era ancora in vita, Maurizio Costanzo era stato in generale un grande appassionato di animali: oltre al suo amore per i cani e per le tartarughe, il presentatore e giornalista era legatissimo anche al suo micio, Filippo. Il suo animale da compagnia (un certosino) Maurizio Costanzo l’aveva trovato in una cucciolata abbandonata e, come da lui steso confermato, era stato fin da subito amore a prima vista.

Come riportato dal Giornale, Maurizio Costanzo aveva dichiarato di amare i gatti soprattutto per la loro capacità di farsi i fatti loro, e di fare “poche smancerie”. Non è dato sapere se la scelta di posizionare la foto del micio Filippo sulla bara sia stata dello stesso Costanzo, ma quel che è certo è che le immagini di questo scatto hanno colpito tantissimo chi stava seguendo i funerali da casa.

Le reazioni del web ai funerali di Maurizio Costanzo

Sono stati in tanti gli utenti Twitter sintonizzati ad aver commentato questo particolare dettaglio sula bara di Maurizio Costanzo. Ecco una selezione dei tweet più commoventi nel merito della questione.

La foto del gatto di Maurizio Costanzo sopra la bara è qualcosa di veramente toccante ❤️‍???? #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/avToIyKFbQ — ೫ Loki's wife ღ (@ammoniacaway) February 27, 2023

Mi è piaciuto il ritratto di Costanzo che ha fatto il parroco durante la celebrazione asciutto, sentito,non smielato ero anche riuscita a non commuovermi finché non ho visto la foto del gatto accanto alla sua???? — [email protected] (@nonnonannni) February 27, 2023

C'era una foto del gatto di Maurizio Costanzo sulla bara no raga sono distrutta — Junliet✨️ (@catjolras) February 27, 2023

Subito dopo le esequie, la bara del conduttore sarà sepolta presso il Cimitero del Verano. Viene da pensare che, a questo punto, la foto di Filippo accompagnerà per sempre il defunto conduttore.