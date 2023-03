La notizie sul patrimonio di Maurizio Costanzo hanno generato l’ira nella sua famiglia, compresa quella di Maria De Filippi. Tutti loro oggi parlano, come riporta La Repubblica, attraverso una nota dell’avvocato Pierluigi De Palma. Le indiscrezioni che sono trapelate sul web, nei giorni scorsi, riguardanti l’eredità lasciata dal volto tanto amato dagli italiani alla moglie e ai suoi tre figli (Camilla, Saverio e Gabriele) non corrispondono alla realtà. In effetti, nessuno – se non loro – potrebbe quantificare il valore del patrimonio del giornalista con precisione.

Maria De Filippi e il resto della famiglia hanno lasciato scorrere le prime giornate di dolore per la morte di Maurizio Costanzo e solo in queste ore hanno deciso di smentire la notizia diffusa dal Corriere della Sera. Si parlava di un patrimonio “di 70 milioni di euro e sulla proprietà di alcuni appartamenti a Roma e una villa ad Ansedonia”. Secondo la nota dell’avvocato queste informazioni sono “false e del tutto incoerenti con la realtà dei fatti”. Tali dettagli trapelati sul web proprio mentre la famiglia stava affrontando i primi giorni di lutto, hanno ferito molto Maria.

Infatti, la De Filippi è “sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”, si legge sulla nota diffusa dall’avvocato De Palma. “La valutazione del patrimonio è immaginifica”, viene spiegato. Solo i diretti interessati possono conoscere l’eredità, ma poco importa a Maria, il cui pensiero in questi giorni di certo non è legato al patrimonio del marito.

Giornate di dolore per l’amatissima conduttrice di Canale 5, che sembra essere pronta a tornare a lavoro con Amici 22 e Uomini e Donne. Le indiscrezioni hanno svelato proprio in questi giorni quando i due programmi Mediaset torneranno a registrare le nuove puntate. Come ha fatto notare Gianni Sperti, Maurizio sosteneva che lo show deve continuare.

Dunque, Maria dovrà tornare alla vita di tutti i giorni e potrà sicuramente contare sull’affetto del pubblico. Sono tantissimi i telespettatori che le hanno inviato un abbraccio virtuale in questi giorni di dolore per la morte di Maurizio Costanzo. De Filippi ha al suo fianco persone che le vogliono molto bene e che di sicuro non la lasceranno sola.

Oltre suo figlio Gabriele, durante i funerali di Costanzo, una persona ha dimostrato di essere come una sorella per l’amata conduttrice. Si tratta di Raffaella Mennoia, la quale non si è staccata dalla conduttrice neanche per un secondo, tanto che è rimasta seduta in prima fila in chiesa insieme a lei. E ancora Sabrina Ferilli si trovava a Tokyo quando è avvenuta la morte di Maurizio e ha subito preso l’aereo per correre ad abbracciare la sua amica.

Il pubblico ha avuto modo di salutare Costanzo seguendo la diretta dei funerali del 27 febbraio 2023 nella Chiesa degli Artisti, attraverso i programmi Oggi è un altro giorno su Rai 1 e Verissimo su Canale 5. Non solo, tantissime persone si sono riunite fuori dalla chiesa per dare il loro ultimo saluto a colui che è stato, è e sarà sempre uno dei volti più amati del mondo della televisione italiana e del giornalismo.