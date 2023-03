Con classe Maria De Filippi caccia da Uomini e Donne Desdemona Balzano, che fa proprio una brutta figura sul piccolo schermo. La sua esperienza nel programma di Canale 5 termina prima di quanto lei aveva previsto, visto che sognava di vivere un percorso duraturo che l’avrebbe poi potuta portare in altre trasmissioni televisive. Desdemona viene smascherata da Armando Incarnato, inizia così la puntata. Maria fa inizialmente sedere al centro studio la dama e Ivan, i quali devono raccontare com’è andata la loro uscita, avvenuta la sera precedente.

Desdemona ribadisce di sentirsi ancora bloccata con gli uomini e il cavaliere non è riuscito a cambiare questa sua situazione. Ed ecco che Armando interviene, dicendosi sicuro di poter smascherare la dama con messaggi e audio che ha ricevuto da una terza persona nelle ore precedenti a questa registrazione. Incarnato chiede a Desdemona il permesso di poter far ascoltare l’audio in questione e di poter mostrare sullo schermo la chat che ha ricevuto.

“È un audio dove si sente la voce di Desdemona e dove un manager le consiglia come muoversi nel programma”, spiega subito Armando nello studio di UeD. La dama, però, non gli dà il permesso di far ascoltare di fronte alle telecamere l’audio in questione. Gianni Sperti interviene immediatamente facendo notare che se davvero fosse con la coscienza a posto, non si farebbe il problema di far sentire a tutti queste sue dichiarazioni.

Maria appoggia pienamente questo pensiero e lo fa notare. Armando entra ancora di più nel dettaglio e spiega che in questo audio si sente la voce di Desdemona. Tina Cipollari e Gianni sono curiosi di ascoltare, ma il programma rischierebbe di essere querelato. Pertanto, l’unico a poter ascoltare l’audio è Sperti. Si intuisce da subito che Incarnato sta dicendo la verità, in quanto la dama appare in evidente difficoltà, tenta di negare, ma è inutile.

Armando, non potendo far sentire a tutti l’audio in questione, fa un breve riassunto.

“Mi sento preso in giro, perché mi hai usato. Avete sbagliato sia tu che lui (Giuseppe) ieri nei miei confronti. A parte che questa persona conosceva tutti i dettagli della registrazione di ieri. Vuoi fare il Grande Fratello e Temptation Island. C’è la ciliegina sulla torta, tu che dici che vuoi durare qui nel programma. Tu mi hai usato. Tu hai lasciato il numero a me, mi hai detto di darti una possibilità. Ti sei messa d’accordo fuori, perché già sapevi che non avresti fatto niente. La tua è una figura di me**a. Mi posso assumere la responsabilità di una querela? È andata a chiedere i soldi a un ragazzo per fare televisione. Nessuno per soldi ti può far fare televisione”

Gianni Sperti è l’unico ad ascoltare l’audio e ammette da subito che è abbastanza imbarazzante ciò che dice Desdemona. “Dice che la trasmissione è molto trash e non è più quella di una volta. Dice che è stato mandato via Claudio in malo modo, non so a chi si riferisce”, racconta l’opinionista. Maria De Filippi capisce che il riferimento fatto su Claudio riguarda il modo in cui lei gli ha chiesto di andare via.

“È una sua opinione”, dichiara la padrona di casa senza farsi troppi problemi. Gianni prosegue con il racconto:

“Poi dice, non so se stanno spingendo Armando verso di me. Dice: ‘Io sinceramente se mi chiede di uscire ci uscirei volentieri, ma una storia con lui mai. Sai i motivi per cui sto in questa trasmissione, più resto meglio è'”

Gianni fa, inoltre, sapere di aver ricevuto un messaggio con cui viene informato che “a breve sarà disponibile il servizio ‘Parla con me di Desdemona’. Il costo del servizio è di 29,90€. Un servizio in esclusiva riservato a sole 50 persone”. L’unica cosa che la dama riesce a dire, tra gli attacchi degli opinionisti è: “Per me questo è lavoro”.

Ed ecco che con la sua eleganza Maria caccia dallo studio Desdemona, riferendosi alle opinioni che lei ha del programma e del modo in cui ha chiesto a Claudio di lasciare il programma: “Desdemona io penso che tu debba lasciare lo studio, questa è una mia opinione”. La dama non finisce di stupire, perché chiede addirittura alla conduttrice: “Davvero?”. Grandi applausi da parte del pubblico sui social per la sentenza di classe di Maria e tante critiche per Desdemona.

Ricevendo conferma dalla padrona di casa, Desdemona lascia lo studio. Armando si scaglia contro Giuseppe, il cavaliere che nella registrazione precedente e che ancora oggi difende la dama. Incarnato arriva a ipotizzare che questa posizione del cavaliere possa dire solo una cosa: sono d’accordo. Inaspettatamente Giuseppe dice di voler raggiungere Desdemona e lascia lo studio. Questa mossa per molti è una conferma. Per la prima volta, dopo tanto tempo, Gianni si complimenta con Armando.

UeD, Desdemona torna in studio: Maria non torna indietro

Non finisce qui il momento dedicato a Desdemona, che come se non bastasse rientra in studio. Non comprende o forse finge di non capire che il problema non è che qualcuno si sia offeso, ma che abbia mentito e usato il programma per il suo ‘lavoro’.

“Volevo parlare con te Maria. Sto cercando di riprendere un percorso fatto anni fa, sono una modella e attrice. Io ho un manager e ci sto riuscendo. Per quanto riguarda questi vocali credo li abbia mandati Alessandro, perché penso di non avere nemici. Il problema è che ho detto che è un programma trash?”

A questo punto, De Filippi cerca di spiegare a Desdemona che il problema è un altro:

“Io non ho nessun problema, lo faccio. Non trovo la parola ‘trash’ offensiva. Gianni ti posso dire una cosa, non me ne frega niente! Veramente come se si parlasse del nulla. Non è quello il motivo per cui ti chiedo di allontanarti dallo studio, ma è l’ultima parte dell’audio”

Desdemona si aggrappa a tutt’altro e ammette di essersi innamorata di Giuseppe, a cui avrebbe chiesto di attendere ancora prima di lasciare il programma perché vivono in città differenti e si frequentano solo da un mese. Maria sembra perdere la pazienza:

“Se ti paghi il viaggio e lui si paga il suo, vi potete incontrare a metà strada anche fuori del programma. Eh lo so che ho ragione. Mi dispiace se il mio tono tu l’abbia reputato male. No aspetta, quando Riccardo e Roberta fanno finta. Lo scopriamo quando Riccardo lo dice. Loro sono qui, perché hanno chiesto scusa e hanno detto mi dispiace. Di conseguenza mi sembra che Riccardo si relazioni con altre persone e in passato Roberta l’ha fatto”

Tina Cipollari perde le staffe e si lascia andare a uno sfogo, facendo riferimento al servizio a pagamento con cui lei avrebbe voluto sfruttare la trasmissione. La redazione fa sapere che un uomo ha chiamato per poterla conoscere e si scopre che potrebbe trattarsi del suo manager. “Te ne dovevi andare se ti eri innamorata di Giuseppe. Io sono una persona di me**a? Sei una donna e non voglio risponderti”, si sfoga Armando.

Gianni non crede a una sola parola di Desdemona, in quanto lei stessa ha precisato che vuole mandare avanti un percorso come attrice. “Non è che lo ritengo, mi sembra che ci sia qualcosa che non va rispetto alla finalità del programma, non è assolutamente personale. Mi sembra tutto un po’ strano”, dichiara Maria quando Desdemona si scusa e sembra chiedere di poter restare comunque in trasmissione.