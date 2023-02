Uomini e Donne, l’ira di De Filippi: un volto sgamato e fatto fuori!

Maria De Filippi a Uomini e Donne regala un altro colpo di scena al pubblico di Canale 5. Un altro cavaliere si ritrova a lasciare il programma dopo essere stato smascherato. Si tratta di Claudio F., l’uomo approdato in trasmissione che aveva attirato l’attenzione di Tina Cipollari con le sue ricchezze. Il tutto prende inizio da Gemma Galgani, la quale lamenta di essere stata trattata in malo modo da tre cavalieri. Tra questi c’è appunto Claudio. Gli altri due sono Michele e Roberto.

Tutti e tre vengono accusati di aver effettivamente usato un atteggiamento poco carino nei confronti della Galgani. “Sono d’accordo con Gemma, se decidete di uscire con una persona e non vi piace più dovete parlare. Siete dei cafoni. Che siete venuti qua per giocare?”, tuona Gianni Sperti. Ad attirare l’attenzione ci pensa Claudio, che appare spocchioso e pieno di sé mentre fa qualche battuta di troppo a Gemma. Interviene, a un certo punto, Michela contro Gemma: “Basta, alla gente non interessi!”.

La dama a UeD viene prontamente richiamata da Gianni: “Veramente una battuta di cattivo gusto. Gemma è una donna di classe ed elegante. Piace molto agli uomini ed è piaciuta anche a uomini giovani. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare”. A prendere in mano la situazione ci pensa Alessandro Rausa. Quest’ultimo accusa la dama di non essersi comportata nel migliore dei modi e le ricorda che è arrivata nel programma per conoscerlo.

Maria se la prende inizialmente con Michele, il quale aveva accettato il numero di Gemma e solo oggi afferma di non avere intenzione di conoscerla. “Come funziona lo sapevi”, dichiara subito la conduttrice. Il punto forte arriva quando De Filippi chiede a tutti di andare a sedere al loro posto, fatta eccezione per Claudio, che resta al centro studio e viene raggiunto da due dame.

UeD: Maria manda a casa un altro cavaliere

Con le due dame e con Gabriella sta mandando avanti delle conoscenze, che proprio oggi si concludono in malo modo. Sin da subito, Maria appare davvero infastidita dalla presenza di Claudio, il quale si è presentato come un Conte assai ricco. In particolare, De Filippi si innervosisce raccontando che improvvisamente il cavaliere si è detto innamorato di Gabriella, lasciando basita persino quest’ultima.

“Guarda che l’applauso te lo fanno ancora. No, l’applauso non è il caso che tu me lo fai. Non sapevo che tu facessi anche la produzione. È tanto curioso quello che ti succede… Lui scopre di essere preso da una persona con cui non ha avuto niente. Non ti ricordi come si chiama la persona o il bacio? Quindi lunedì ti è venuto questo innamoramento? È stupita anche lei. Si sente un po’ presa in giro”

Il problema è che improvvisamente Claudio si è detto innamorato di Gabriella. Maria non crede affatto a questo sentimento uscito fuori all’improvviso, mentre tra l’altro continua a conoscere altre dame. Non solo, Claudio ha dato vita con Tina Cipollari a uno show, dopo del quale non voleva addirittura ballare altre donne.

Infatti, De Filippi trova assurdo il fatto che abbia tenuto questo atteggiamento mentre preferiva ‘giocare’ con Tina. Gabriella, a questo punto, svela la sua versione dei fatti.

“C’è stato semplicemente un bacio a sfioro, chiamiamolo così, ma assolutamente nulla. È stato un pressing dalla prima volta. La prima cena è stata quella in cui ci siamo conosciuti. E devo dire che si è dimostrata una persona simpatica e brillante. Ma mi ha detto di dargli un’esclusiva. Io gli chiedo: ma esclusiva su cosa?”

Per tentare di giustificare il suo strano comportamento, che comunque non si comprende ancora bene, Claudio afferma di aver avvertito una sensazione che gli diceva che con Gabriella avrebbe potuto avere una storia importante. “Poi però vieni qua e Tina si propone. Ed è il famoso giorno dove non balli neanche con Gemma”, dichiara Maria.

Gabriella crede che al di là del sentimento, a cui lei fatica a credere, è una questione di rispetto. “Quando c’è stato il feeling con Tina, non avevo ancora maturato il sentimento per Gabriella”, dichiara ancora Claudio. Per questo, Maria vuole sapere perché ha chiesto l’esclusiva a Gabriella, mostrandosi anche così presuntuoso.

Oltre questo, esce fuori che Claudio avrebbe anche detto a Gabriella che in realtà non gli interessava nessuna dama con cui stava uscendo. Tina si ribella all’atteggiamento del cavaliere: “Non è che puoi trattenere 3 o 4 persone e dire che le hai tenute per cortesia”. A chiudere questo siparietto ci pensa Gianni Sperti, il quale invita Claudio a lasciare il programma.

“Adesso non potrai più conoscere altre persone? Visto che sei innamorato… Adesso deve andare a casa a riflettere”

Ed ecco che, dopo l’uscita di scena di Biagio Di Maro, anche a Claudio non resta altro che andare via. L’ormai ex cavaliere si alza in piedi e lascia lo studio, anche infastidito. “Senza nessuna grave perdita”, precisa De Filippi non appena Claudio si reca dietro le quinte.