Biagio Di Maro lascia Uomini e Donne. Maria De Filippi dà inizio alla puntata proprio facendo sedere il cavaliere campano al centro studio insieme a Carla. La conduttrice fa sapere che dopo la precedente registrazione la dama si è lasciata andare a un pianto liberatorio, confermando che nutre davvero un sentimento molto forte. Nel frattempo, invece, Biagio ha continuato insistentemente a cercare un punto d’incontro con Clea, la quale ha ribadito di non avere più alcun interesse a conoscerlo.

“Tu come uomo non vali niente”, attacca subito Gianni Sperti. Biagio non accetta questo attacco. A questo punto, prende la parola anche Maria, che mantiene la calma, ma allo stesso tempo lo smaschera di fronte a tutti.

“Tu tutte le volte fai fare a loro dei film. Sono persone con cui tu non hai intenzione di costruire una storia. Avevi intenzione di costruire una storia con Carla? Ma intanto hai cercato a Clea. Quando si sta creando una coppia, ci si confronta e si superano le discussioni. Con Carla quindi non avevi intenzione di creare una storia, quando vai a cercare Clea con insistenza. Poi mi risulta che oggi hai chiesto di poter conoscere una corteggiatrice di Claudio. È la stessa cosa che hai fatto con Silvia. Sembra che tu vada a cercare volutamente donne che hanno avuto storie finite male”

Gianni, invece, si dice stanco di vedere donne piangere per lui. Pertanto, fa subito presente che o cambia testa o può tornare a divertirsi a casa sua. Ebbene, Maria a UeD si dice d’accordo con Sperti. “Se passa questa cosa io posso andarmene a casa”, afferma a questo punto Biagio, che si ritrova in serie difficoltà al centro studio.

“Conviene. Non è che passa un messaggio, questi sono i fatti. Ogni volta è questo”, dichiara ancora la padrona di casa. Carla ci tiene, però, a prendere le difese del cavaliere campano. In particolare, fa notare che fuori dagli studi è “una persona buonissima”. A detta della dama, però, non riuscirebbe a staccarsi dal personaggio che ha creato all’interno del programma.

Non solo, crede che l’intenzione di trovare l’amore ci sia da parte di Di Maro, ma non avrebbe ancora superato il lutto della moglie. Infatti, va precisato, Biagio è vedovo e qualche tempo fa suo figlio si espose per lui in un’intervista rivelando dettagli inediti. Gianni e Tina, però, smontano subito questa teoria di Carla, facendo notare che quando una persona si innamora non c’è nessun personaggio che può bloccarla.

Fin qui tutto normale. Ma ecco che le affermazioni fatte da Tina Cipollari lasciano la maggior parte dei telespettatori interdetti. L’opinionista entra in malo modo nel privato di Biagio e, in particolare, nel suo passato. A detta del pubblico, questa volta Tina avrebbe davvero esagerato, in quanto potrebbe aver urtato la sensibilità della famiglia di Di Maro, che in questo non c’entra nulla, nominando una donna che oggi non c’è più.

“Se non le rispetti ora, vuol dire che non le hai rispettate anche prima. Non c’è speranza che tu possa cambiare. Secondo me tu sei stato un farabutto”

Queste alcune delle parole usate da Tina per colpire Biagio. L’opinionista fa un chiaro riferimento, a un certo punto, alla defunta moglie del cavaliere, dicendosi convinta del fatto che l’abbia tradita. Lo stesso Biagio si altera con l’opinionista:

“Tu che stai dicendo? Stai entrando nella mia famiglia, dicendo che ho tradito mia moglie? Sono stato un buon marito, un buon padre. Su questo non ti permetto, assolutamente no”

Il pubblico a casa sta commentando negativamente l’intervento di Tina, con una serie di post sui social network. Intanto, Biagio saluta De Filippi dicendosi stanco di essere massacrato. Il cavaliere campano lascia lo studio e Maria spera che Carla non lo segua dietro le quinte:

“Spero che tu non lo segua. Stai attenta, perché è proprio un’illusione. Poi tu vai tranquilla, però mi sa che non ci trovi niente. Spero di sbagliarmi. Certo Carla, vai tranquilla. È maggiorenne e vaccinata deve fare ciò che vuole. Ma chi sono io per fermarla? Facciamo una scommessa Tina, te lo anticipo. Che ci giochiamo? Ti dico cosa dirà lui? Starà su di te e sul fatto della vedovanza. Ok, la scommessa è che ballo al centro studio da sola”

Dietro le quinte, Carla piange e si dice dispiaciuta del fatto che Biagio stia andando via così. Sa che tra loro non sarebbe più accaduto nulla, ma si sente in colpa. Qui si percepisce chiaramente che la dama prova per lui un bene enorme. “Non è colpa tua, è tutta colpa mia. Lascia stare, ho sbagliato io”, afferma Biagio, provando a fare la vittima.

Carla consiglia al cavaliere di essere più sincero con le persone, anche a costo di far loro del male. Ma ecco che a un certo punto, Biagio decide di rientrare in studio. Si siede all’inizio al centro studio e poi si reca nella sua postazione nel parterre. Finge di non aver capito oppure effettivamente non ha preso sul serio il discorso fatto poco prima da Maria.

UeD, Maria manda a casa Biagio: una segnalazione dietro al caos

Si intuisce che dietro la scelta di Maria De Filippi di mandare a casa Biagio c’è anche altro. Non solo quello che ha fatto in questi anni nel programma, ma ci sarebbe un fatto che avrebbe convinto la conduttrice a prendere questa decisione. Inizialmente la conduttrice dichiara di non provare un’antipatia nei confronti di Di Maro, ma è chiaro che non può più far parte del parterre.

Quando Carla dichiara che non è giusto, Maria fa presente che non è una questione di giustizia. “Non ho scritto in faccia ‘scema’. Tu facevi la vittima e intanto prendevi di nuovo il cartoncino. Penso sia diventata una cosa insostenibile”, sottolinea la conduttrice. A questo punto, Biagio non può fare altro che alzarsi e andare via, arrabbiato.

Carlo continua a piangere, dicendosi dispiaciuta per la sua uscita di scena. Tina le fa notare che può sentirlo fuori, ma non è questo ciò che intende. Semplicemente si sente in colpa. Per aiutarla a capire che non è assolutamente colpa sua, la padrona di casa spiega:

“Diventa anche una responsabilità nostra tenere lì seduta una persona così. Ieri a una ragazza della redazione scrive la figlia di una signora con cui ha fatto la stessa cosa prima di tornare qui. Non so se è vero, ma capisci che questo ti fa pensare? Approfitta di cuori solitari e depressi. Non puoi sentirti in colpa, perché è stata una scelta mia non tua. Se venire qua peggiora Biagio, è meglio che sta a casa”

Dunque, sembra che questa segnalazione arrivata alla redazione abbia convinto tutti che Biagio segua un modus operandi. De Filippi non può permettere più che una persona accusata di creare continue sofferenze resti nel programma. Non è solo una segnalazione, ma tante situazioni che Di Maro stesso ha creato nella trasmissione.

Intanto, su Twitter i telespettatori si scagliano contro Tina.

mi dispiace tina hai toppato alla grande avresti fatto meglio e star zitta #uominiedonne — ???? (@numnfott) February 9, 2023

Tina un po' too much nell'uscire il passato di Biagio fuori dallo studio ..Maria perché non la ferma ?#UominieDonne — Silvio (@SilvioG92) February 9, 2023

Lasciate stare la famiglia, la moglie e il lutto di Biagio, vi prego #uominiedonne — Miry ???? (@_LaMiry_) February 9, 2023

Tina non esageriamo però, giudichiamo il comportamento delle persone all'interno del programma.#uominiedonne — – Marcello – (Andate a lavorare) (@zorroc82) February 9, 2023