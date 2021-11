UeD Biagio, parla il figlio: “Come ha reagito alla mia storia con un uomo”

Biagio Di Maro è sicuramente uno dei volti più discussi a Uomini e Donne. Il cavaliere non è un ‘personaggio’ molto amato dal pubblico e oggi decide di esporsi il figlio Giuliano, in una lunga intervista sul Magazine del programma. Il 28enne, che vive a Londra ed è il manager di un coffee shop nei pressi della Cattedrale di St Paul’s, ci tiene a dire la sua sul percorso del padre. Appena ha saputo che Biagio avrebbe preso parte allo show di Maria De Filippi si è messo a ridere, in quanto credeva che stesse scherzando.

Quando poi ha capito che le sue intenzioni erano serie, gli ha fatto solo che piacere. Crede che sia giusto che oggi suo padre abbia la possibilità di rifarsi una vita e di trovare una compagna. Solo qualche puntata fa, la conduttrice ha mandato in onda un triste sfogo di Biagio. Quest’ultimo ha perso sua moglie diverso tempo fa ed è, appunto, vedovo. Oltre Giuliano, anche gli altri due suoi figli (Nunzia e Samuele, ndr) sono felici che Biagio possa ricominciare da capo.

Detto ciò, il 28enne precisa che suo padre “un uomo moderno”. Gli viene chiesto, nel corso dell’intervista, di spiegarsi meglio ed è a questo punto che Giuliano svela come Biagio ha reagito al fatto che ha una relazione con un altro uomo. Capita di leggere e ascoltare storie di ragazzi che, purtroppo, si ritrovano a combattere contro i propri genitori quando si espongono sulla loro omosessualità. Ma questo per fortuna non è accaduto a Giuliano.

“Papà non ha, per esempio, mai giudicato le mie scelte. Da otto anni convivo con un compagno e lui ha subito accettato questa relazione”

Il 28enne, com’è giusto che sia, ha ricevuto l’appoggio incondizionato da parte del padre e oggi non può non apprezzarlo. Biagio sa che la felicità è essere se stessi, con chiunque si voglia. Pertanto, oggi Giuliano e i suoi fratelli non possono non appoggiare ogni scelta sentimentale del padre.

Il ragazzo crede che a Uomini e Donne Biagio venga a volte frainteso, soprattutto perché “ha qualche difficoltà a esprimersi”. Non crede assolutamente che suo padre prenda in giro le donne e sottolinea che tende sempre a dire ciò che pensa. Giuliano è dispiaciuto del fatto che non convinca, ma si rende conto che effettivamente alcune volte ha sbagliato a interagire con le donne.

“Mio padre, come le dicevo, non è falso e non è per nulla bugiardo. Lui ci ha cresciuto con estremo amore, insegnandoci l’importanza del rispetto, con enorme dignità. Ci ha sempre spronati a portare avanti le nostre idee”

Gli fa male quando legge sui social – da Londra segue bene il percorso del padre sul piccolo schermo – che arrivi addirittura a “studiare certe situazioni per visibilità”. Precisa che se Biagio esce con una donna è perché gli interessa e questo lui sente di poterlo garantire. Giuliano non può non parlare della lunga conoscenza che suo padre ha portato avanti con Sara Zilli.

Crede, sinceramente, che la stessa dama non fosse poi così interessata a Biagio e che “anche per lei a un certo punto il sentimento sia scemato”. Pensa che suo padre abbia fatto qualche errore e che continuerà a farne, ma sa che da questo sta iniziando a capire. Ha dei ricordi bellissimi sulla storia d’amore dei suoi genitori.

Ricorda il loro bellissimo matrimonio e la felicità che c’era in casa. Racconta che Biagio ha amato moltissimo sua madre e che insieme formavano una squadra. “Biagio è un uomo che ha sempre lavorato solo per la famiglia e soprattutto per mia madre”, dichiara il figlio 28enne. Di Maro ha sofferto molto per la morte di sua moglie.

Per lui “è stato come aver perso tutto”. Quelle di Giuliano sono sicuramente parole che non possono non smuovere un po’. Biagio, che ormai vive solo, ha vissuto una situazione drammatica dopo la perdita di sua moglie. E se ha preso parte al programma, non è perché l’ha dimenticata, bensì “perché ha deciso di andare avanti”.

In trasmissione, però, ancora nessuna le ha fatto scattare quella scintilla. Sicuramente la donna perfetta per Biagio, secondo Giuliano, sarebbe un mix di Gemma Galgani, Isabella Ricci e Angela Paone. Su Sara, invece, ammette che inizialmente l’aveva convinto, ma poi sul suo conto ha iniziato ad avere dei dubbi.

Crede che alcune donne abbiano comunque approfittato del fatto che ormai Biagio è spesso chiamato al centro dello studio. Ora vorrebbe che suo padre continui a essere se stesso e sottolinea che la loro famiglia gli starà sempre vicino. Desidera che “non si senta mai solo” e si augura che un giorno trovi una donna che lo ami e lo apprezzi.