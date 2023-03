Gemma e Silvio ancora protagonisti delle anticipazioni di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione avvenuta oggi, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la conoscenza tra i due si è conclusa in modo definitivo. La dama torinese ha discusso con il cavaliere al centro studio. Entrambi pare abbiano tentato di riappacificarsi, ma non avrebbero trovato il punto di incontro. Per questo motivo, Silvio ha deciso di lasciare defitivamente il programma!

Dopo quanto accaduto nella registrazione di ieri, ecco che è arrivata la rottura oggi. Cosa farà ora Gemma? Lascerà andare Silvio o cercherà di riportarlo indietro? I due si erano detti pronti a trascorrere la loro prima notte di passione, ma l’atteggiamento del cavaliere ha bloccato Gemma. Più volte la Galgani ha lamentato di non vedere nulla di romantico nel comportamento di Silvio. Alla fine, si è così arrivati alla rottura. Tra loro pare ci sia stato un addio pacifico e sereno. Un addio inatteso, molti credevano che questa conoscenza sarebbe durata a lungo o che Silvio non avrebbe mollato così presto.

Le nuove anticipazioni di UeD spengono i sospetti di ieri su Riccardo Guarnieri, che oggi ha preso parte alla registrazione. Il cavaliere tarantino ultimamente non ha registrato nuove puntate, dunque c’erano dei dubbi sul suo futuro nel programma. Riccardo sta continuando la sua conoscenza con una dama, Valentina, che qualche settimana fa è approdata in trasmissione per conoscerlo.

Armando Incarnato, invece, ha già chiuso la sua conoscenza con una dama arrivata in studio durante la registrazione di ieri. Oggi è scesa un’altra donna, che però non l’ha convinto. A questo punto, sono nati nuovi scontri. Gianni Sperti, Aurora Tropea e Paola si sono scagliati contro Armando.

Anche Tina Cipollari è intervenuta andando contro Armando, accusandolo di avere “una donna fuori”. Pare che nel corso del confronto tra Gemma e Silvio, Incarnato abbia lasciato lo studio. Gianni avrebbe commentato negativamente questo gesto, non ritenendolo giusto. Ed è intervenuta Maria De Filippi.

“Maria in sostanza ha detto che per lei se Armando c’è o non c’è è uguale”, questo si legge tra le anticipazioni della nuova registrazione. Sembra che Armando abbia lasciato lo studio perché più volte Silvio avrebbe ripetuto “una parola che non gli è andata giù”. Ha preferito uscire fuori a fumare una sigaretta per calmarsi.

Armando è poi rientrato in studio e Gianni ha preso la palla al balzo per passare all’attacco. Sperti “ha acceso una polemica” ritenendo che lasciare lo studio come se niente fosse è “un gesto di maleducazione”. Ma Maria ha fatto presente che, invece, preferisce che lui esce a calmarsi, anziché vederlo protagonista di discussioni accese.

UeD anticipazioni: Lavinia pronta a scegliere, ancora baci passionali

La scelta di Lavinia Mauro a UeD avverrà durante la prossima registrazione. Non è noto al momento quando il programma tornerà a registrare, probabilmente il prossimo fine settimana. Intanto, finalmente, la tronista si è detta pronta a scegliere. Nella registrazione di ieri, Lavinia ha dimostrato – ancora una volta – di tenere molto ad Alessio Corvino. Di questo se n’è accorto anche Alessio Campoli, che ha rivelato di pensare di non essere la scelta.

Ed ecco che oggi Lavinia ha annunciato che farà le ultime esterne prima di scegliere. Infatti, ha chiesto al programma di poter rivedere entrambi nei prossimi giorni. In studio ha ballato con entrambi, prima con Alessio ‘il moro’ e poi con Alessio ‘il biondo’. A fine registrazione, la tronista ha inoltre ballato una bachata con Gianni Sperti. La maggior parte dei telespettatori è convinta che la scelta di Lavinia sarà Corvino e, in effetti, vari dettagli sembrano confermare.

Luca Daffrè ha portato in esterna Alessandra e Ilaria. Con quest’ultima l’uscita non è andata come sperava, infatti pare che l’abbia trovata “un po’ troppo pesante e bacchettona”. Per questo, l’ha eliminata.

Nicole Santinelli ha portato in esterna Carlo e tra loro è scattato un bacio “super passionale”. Di fronte a questa scena, Andrea chiaramente è rimasto molto male.