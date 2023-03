Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano una svolta per Gemma Galgani e Silvio, non positiva. Nel frattempo, Lavinia Mauro ritrova Alessio Corvino e alimenta i sospetti di Alessio Campoli. Iniziando dal Trono Over, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, Silvio e Gemma si sono seduti al centro studio e hanno raccontato cos’è accaduto in questi giorni. Ebbene c’è stata alcuna notte di passione. I due si sono incontrati a casa di lui, dove tutto sembrava procedere per il meglio.

Quando si sono seduti sul divano, la Galgani avrebbe messo le distanze tra loro. Pare che il cavaliere si sia presentato in questa fase della serata a petto nudo e ha iniziato a utilizzare “il suo solito linguaggio colorito”, per cui Gemma ha sempre espresso perplessità. Di fronte a questo suo atteggiamento, la dama torinese si sarebbe bloccata. Tina Cipollari ha preso la palla al balzo per attaccare Gemma, dando vita a un lungo scontro.

Ancora una volta, l’opinionista si è detta convinta che in passato la dama non si facesse poi così tanti problemi. Non si sa, invece, come abbia reagito Gianni Sperti, il quale nei giorni scorsi è stato stroncato da Maria De Filippi a UeD dopo aver incitato Gemma a passare questa notte di passione. Secondo le anticipazioni, Silvio avrebbe preso parte alla registrazione con la voglia di chiudere la loro conoscenza.

Il cavaliere ha ammesso di aver notato che, ogni volta che si raffredda, Gemma si riavvicina a lui. Ed ecco che sono scese due signore per conoscerle e lui le ha anche tenute. Di fronte a questa sua decisione, la Galgani è scoppiata in lacrime e ha lasciato lo studio, fuggendo via. Tina l’ha rincorsa ed è riuscita a farla rientrare. Anche per Armando Incarnato è scesa una nuova dama, che ha accettato di conoscere e con cui ha ballato in studio.

Riccardo Guarnieri non ha preso parte neanche a questa registrazione. Non si sa il motivo della sua assenza, ma manca ormai da due registrazioni. I motivi tre possono essere: questioni personali per cui presto farà ritorno, non è stato richiamato dalla redazione o ha deciso di lasciare la trasmissione.

UeD anticipazioni: Lavinia ritrova Alessio ‘il biondo’ e Campoli realizza tutto

Alessio Corvino è tornato in studio, dopo aver cercato in questi giorni Lavinia Mauro. I due hanno fatto un’esterna proprio perché il corteggiatore ha chiesto alla redazione di poterla vedere. La tronista aveva anticipato che lei non l’avrebbe cercato dopo la passata registrazione. Alessio Campoli, però, si è ritrovato di fronte a una realtà che sperava di non vedere.

Per la prima volta, dopo aver visto la loro esterna, ha ammesso di avere “la sensazione di non essere la scelta”. E ormai questo lo pensano da qualche tempo, visto il comportamento di Lavinia nel corso delle ultime puntate andate in onda. La tronista si è vista con Corvino in un parco. Non ci sono stati dei baci, ma Alessio ‘il biondo’ ha confessato di essere dispiaciuto perché crede che Lavinia non si fidi di lui.

La Mauro ha negato questo e gli ha fatto sapere di aver rimesso il bracciale che aveva tolto. Lavinia è uscita anche con Campoli e in studio ha ballato con entrambi.

Nicole, invece, ha portato in esterna sia Carlo che Andrea. Con quest’ultimo è scattato un bacio molto passionale. Il primo quando è sceso in studio è apparso felice, convinto della sua esterna. Ma quando ha assistito al bacio tra Nicole e Andrea è rimasto molto male.