Critiche su critiche per gli uomini del parterre Over nel corso di questa edizione e ora anche Aurora e Silvia si espongono al riguardo

Due dame del Trono Over di Uomini e Donne non esprimono un giudizio positivo sui cavalieri che siedono di fronte al loro parterre. Spesso, nel corso di questa edizione, le dame si sono lamentate per la mancanza di iniziativa da parte degli uomini, soprattutto nel chiedere i numeri e nell’invitare a ballare. Tra loro l’unico che sembra fare dei passi è Riccardo Guarnieri, il quale di recente ha fatto recapitare un mazzo di fiori a Cristina Tenuta per corteggiarla. Ma in generale nessuno dei cavalieri si espone quest’anno e sono poche le conoscenze avviate.

A parlare oggi è innanzitutto Aurora Tropea, che dopo il caos di cui è stata protagonista circa due anni fa, ha fatto ritorno nel programma di Maria De Filippi. In una nuova intervista per il Magazine dedicato al dating show, la discussa dama spiega il motivo per cui durante la sua ultima sfilata in studio ha deciso di mostrare ai presenti una serie di bigliettini con quelle che secondo lei sarebbero state le critiche.

Quello per Aurora “è stato un modo per esorcizzare la sfilata stessa”, in quanto è una persona a cui non piace stare al centro dell’attenzione. Le sfilate, infatti, la mettono un po’ in difficoltà. Per questo ha avuto questa idea per prendersi in giro. “E anche un po’ per fare qualcosa di diverso, un po’ per difendermi con classe prima di essere attaccata e un po’ per spiazzare i miei detrattori”, spiega la Tropea. Crede che ormai coloro che continuano ad attaccare siano diventati “banali e ripetitivi”.

Aurora del Trono Over di UeD non è contraria alla critiche, ma queste dovrebbero essere costruttive “soprattutto da parte degli opinionisti”. La dama è consapevole di non essere apprezzata da alcuni presenti in studio eppure ogni settimana fa ritorno nel programma a testa alta. Per questo motivo, Aurora si sente come “una gladiatrice nell’arena là dentro”.

La dama si definisce una testarda che non si ferma di fronte a niente. Parlando del suo privato, Aurora conferma di avere un rapporto molto stretto con sua mamma. E proprio sua madre è stata, in passato, un’amica di Gemma Galgani. Pensava che in studio avrebbe potuto avere un bel rapporto con la dama torinese, ma c’è anche da dire che Aurora non si è posta nel migliore dei modi con lei inizialmente e anche dopo.

“Gemma e mia madre erano molto amiche. Mamma è stata spettatrice di tutta la storia che Gemma ha vissuto con l’architetto di Fiuggi che, tra l’altro, oggi è il suo migliore amico. Erano anni che non la vedevo, sapeva di me tramite i racconti di mia madre e quindi era a conoscenza di quanto avevo sofferto. Forse il suo atteggiamento nei miei confronti è dettato dal fatto che, nella prima puntata a cui partecipai, mi espressi male dicendole che io avevo più possibilità di lei nel trovare un uomo. In realtà non volevo offenderla, ma impacciata com’ero ho fatto capire tutt’altro. Ho chiesto già scusa, ma a quanto pare non ha recepito”

Sebbene ammetta che sia stata lei la prima a non avere un approccio positivo con Gemma, Aurora confessa di essere rimasta un po’ male. In questa fase dell’intervista, ecco che la dama svela un suo pensiero sulla Galgani riferendosi all’architetto di Fiuggi: “Credo che il vero amore di Gemma sia stato lui e non Giorgio”.

Ma cosa pensa degli uomini presenti nel parterre Over? Aurora non saprebbe dire cosa non hanno capito di lei. A detta sua, i cavaliere sarebbe spaventati da qualcosa.

“Credo che più che altro abbiano paura di rapportarsi con me per tutto quello che mi succede attorno, a partire dai continui attacchi che mi impediscono di tirare fuori chi sono davvero visto che devo passare il mio tempo a difendermi. Certo, questo vuol dire anche che alcuni di loro non hanno affatto carattere”

UeD, Silvia Zanin: “Gli uomini del parterre una delusione”

Anche Silvia Zanin rilascia una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, dove ammette di essere delusa dai cavalieri. La dama, l’unica ad aver preso le difese – oltre Armando Incarnato – di Gemma in studio, afferma che questa per lei è “un’esperienza del tutto positiva”. Ma dal punto di vista delle conoscenze non può dire lo stesso: “Sono rimasta piuttosto delusa dalle persone che ho conosciuto”.

In particolare, critica i cavalieri che ha conosciuto facendo notare di non aver visto “la coerenza tra il comportamento che avevano con me in privato e quello che raccontavano in studio”. Infatti, crede che gli uomini con cui è uscita siano “spesso e volentieri inconcludenti”. E anche Silvia crede che da parte dei cavaliere ci sia una sorta di paura nel conoscerla.

“Penso che gli uomini mi percepiscano come una donna dura e tutta d’un pezzo, forse perché quando parlo sono sempre molto diretta. Quello che non hanno compreso di me è che, oltre le apparenze, ho un lato più tenero e fragile: so essere molto dolce e affettuosa, molto coccolona. Sono spaventati da me? Sì, credo siano molto spaventati da questa donna che dice in faccia quello che pensa”

Non è la prima volta che durante questa edizione del programma i cavalieri vengono criticati per il loro modo di fare, che non ispira fiducia. Intanto, per Silvia Zanin questa è una grande opportunità che le ha permesso di rimettersi in gioco dopo la morte del suo compagno. Lei stessa si fa avanti nel programma per chiedere il numero a chi le interessa.

La dama fa notare che le piccole delusioni vissute nella trasmissione hanno riacceso la nostalgia per il suo defunto compagno, in quanto inconsciamente nella vita si fanno anche dei confronti. Per quanto riguarda le dame, invece, preferisce tenere per sé le sue opinioni. Esprime, invece, un pensiero positivo su Lavinia Mauro, definendola “una ragazza molto profonda”.

Nonostante questo crede che “ultimamente si perda in un bicchier d’acqua”. Proprio oggi è uscita anche un’intervista di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, in cui parlano della tronista. Nel parterre, tra le dame, le piace molto Laura. E su chi stima un po’ meno preferisce dichiarare solo un “no comment”.