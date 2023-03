Due ex volti del programma di Maria De Filippi si svelano sul loro storico percorso e dicono la loro sulla tronista in vista della scelta

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, coppia storica di Uomini e Donne, si svelano sul terzo figlio che sta per arrivare e su quanto accade oggi nel programma. Rappresentano due degli ex volti della trasmissione di Maria De Filippi più amati della storia. Loro sì che hanno tenuto i telespettatori incollati al piccolo schermo. Le nuove edizioni del Trono Classico, degli ultimi anni, non hanno registrato lo stesso successo. Di certo, hanno appassionato il pubblico come ai vecchi tempi Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Riesce a far parlare anche Lavinia Mauro, che proprio nel corso della puntata andata in onda ieri ha annunciato che farà a breve la sua scelta. Chi sceglierà tra Alessio Corvino e Alessio Campoli? In una nuova intervista per Uomini e Donne Magazine, Aldo e Alessia raccontano che seguono le puntate ogni volta che possono. La Cammarota confessa che “alcuni Over” le strappano sempre una risata. Ed ecco che la famosa ex corteggiatrice dice la sua sul percorso di Lavinia Mauro.

“Ieri sera c’era in onda Lavinia che se la prendeva con quell’Alessio dai capelli rossi. Aveva ragione a non fidarsi”, dichiara oggi Alessia. Ma i dettagli fanno sempre di più pensare che sarà proprio Alessio Corvino la scelta di Lavinia. Eppure la Cammarota crede che la tronista faccia bene a non fidarsi. La sua opinione è in contrasto con quella di Aldo, il quale invece sostiene il corteggiatore.

“Per me invece aveva ragione lui. Io al suo posto me ne sarei andato”, afferma lo storico ex tronista. E Alessia non può non far notare: “Come allora, non siamo d’accordo neanche adesso”. Non resta che attendere le prossime registrazioni per scoprire chi sceglierà Lavinia.

UeD, Aldo e Alessia ripercorrono la triste esperienza dell’aborto

Aldo e Alessia aspettano il loro terzo figlio e l’annuncio ha reso felici tantissime persone che li seguono. Questo soprattutto perché i due genitori hanno dovuto affrontare un aborto qualche tempo fa e l’arrivo di un altro figlio sembrava impossibile. La Cammarota oggi racconta che sta bene e che ha ancora la pancia piccola, sebbene il bambino stia crescendo bene.

Palmeri ammette di essere rimasto sorpreso da questa gravidanza: “Dai, lo chiameremo così: ‘Quasi impossibile’ (sorride). A quel ‘quasi’ tengo”. Il trauma legato alla perdita dell’altro figlio c’è, ma Alessia sa che deve affrontare i suoi problemi. E Aldo ricorda bene quei giorni in cui da sola la Cammarota ha dovuto vivere questa triste perdita in ospedale.

“Due anni fa Alessia ha vissuto cinque giorni durissimi, in ospedale da sola, consapevole che quella gravidanza non poteva andare avanti. Io ero a casa con i bambini, non potevo starle accanto perché era periodo Covid. Lei era ricoverata in un reparto con le neomamme che i loro figli li stavano vedendo nascere… ha evitato per molto tempo di parlare, si è tenuta dentro questo enorme dolore. Oggi per fortuna è riuscita a dirlo, tirarlo fuori, ed è stato un bene. Anche la psicoterapia è stata fondamentale”

Alessia Cammarota conferma e racconta che insieme hanno fatto di tutto per salvare il bambino, rivolgendosi anche a uno specialista di Milano. Ma anche lui ha confermato loro che non c’era più nulla da fare: “L’iter che abbiamo affrontato è stato pesantissimo. Una cosa che ti distrugge”. Questa situazione, come racconta Aldo Palmeri, ha portato Alessia “a darsi delle colpe che non aveva”.

A darle la forza sono stati i suoi primi due figli, con cui doveva essere forte e “allegra come sempre”. Pensava che dopo avrebbe ripreso normalmente la sua vita, ma i problemi non sono mancati. Le sembrava che sarebbe stato impossibile avere un altro figlio e la sua dottoressa le ripete che effettivamente “era quasi impossibile”.

Per quanto riguarda il nome del loro terzo figlio, Aldo e Alessia hanno quasi deciso, o meglio saranno gli altri bambini a sceglierlo. “Va bene tutto, basta che non diano un nome per cui verrà preso in giro”, ironizza Palmeri.

UeD, Aldo e Alessia: i ricordi del loro percorso

Un trono indimenticabile quello di Aldo Palmeri, soprattutto perché Alessia Cammarota è riuscita ad attirare l’attenzione di milioni di telespettatori col suo carattere. Oggi l’ex corteggiatrice crede di essere meno impulsiva. “Sono rimasti il sentimento, la sincerità. Noi siamo veri ora come allora”, afferma Aldo. E Alessia non può non ricordare le sue fughe dallo studio:

“Raffaella e le ragazze della redazione quando uscivo dallo studio arrabbiata mi rincorrevano per chilometri. Ho fatto mille follie. Quando discutiamo siamo ancora come durante quel percorso? Sì, certo! Identici! Siamo diversi tra noi, ora come allora. Agli antipodi”

La loro non è stata la classica scelta con le poltrone rosse e i petali rossi. Si sono scelti in una registrazione qualunque e Alessia non cambierebbe mai quel giorno: “Ma no amore! Quella scelta in jeans è la più iconica, quelli siamo noi”. Si fermeranno al terzo figlio o proveranno ad averne altri? Per ora il motto è “mai dire mai”.