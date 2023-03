Alessia Cammarota è incinta! L’annuncio è struggente e colpisce

Alessia Cammorata è incinta del suo terzo figlio con Aldo Palmeri. Una delle coppie di Uomini e Donne più amate di sempre dà l’annuncio proprio oggi, mentre si trova in vacanza sulla neve con la sua famiglia in provincia di Catania, in Sicilia. L’ex corteggiatrice ha condiviso una foto su Instagram che ritrae perfettamente il suo pancione ben in vista e una serie di Stories che commuovono i suoi fan. Con le lacrime, Alessia ha raccontato una storia, di cui lei stessa è la protagonista, che ha subito una triste svolta nell’anno 2021.

Aldo e Alessia sono già genitori di due bambini, Niccolò e Leonardo. La storia che la Cammarota ha scelto di scrivere e di leggere oggi al pubblico che la segue ha preso inizio due anni fa, quando lei e Palmeri hanno scelto di mettere al mondo un altro bambino. Senza farsi aspettare il terzo figlio è arrivato in una famiglia pronta ad accoglierlo con “un amore immenso”. C’era grande attesa da parte dei due ex volti protagonisti del Trono Classico, quanto improvvisamente “un giorno tutto crollò”.

Il figlio che Aldo e Alessia aspettavano nel 2021 non è mai nato “perché incompatibile con la vita”. E in questa fase della storia, la Cammarota non è riuscita a trattenere le lacrime. Dal momento dell’aborto sono arrivati giorni di grande dolore per la coppia. Questo ha portato l’ex corteggiatrice a decidere di non avere più figli, decisione che aveva confessato parlando con i suoi fan qualche mese dopo la perdita. Ed è anche per questo che oggi l’annuncio ha sorpreso tanto il pubblico.

“Seguirono settimane di consulti, visite mediche di ogni giorno, ma la risposta era sempre la stessa: signori ci dispiace. Così a quella mamma non rimase che prendere tutto il coraggio che aveva dentro e affrontare tutto. Cinque giorni per indurre un parto che proprio non voleva iniziare. Pianti, solitudine e tanta disperazione, ma l’unica soluzione era quella là. Non poteva mica rischiare la sua vita, c’erano due pargoletti che l’aspettavano e avevano tanto bisogno di lei. Tutto finì, erano le due di notte. Quella mamma non voleva altri figli, il dolore era troppo grande”

Alessia Cammarota sentiva di essere stata punita. Non capiva perché doveva affrontare tutto questo dolore: “Alla fine volevo solo un altro figlio, perché tutto questo?”. Sono iniziate così le cure per lei e dei mesi per nulla facili. Quando ha sospeso la cura, l’ex corteggiatrice – una delle più amate della storia di UeD – sperava di tornare alla normalità.

“Invece no, ancora niente ciclo. Stessa prassi, test di gravidanza, ancora negativa. Uscì fuori una cisti di cinque centimetri. E ora che si fa?”, ha raccontato oggi Alessia tra le lacrime. Le hanno detto che si sarebbero rivisti dopo due settimane, ma cambiamenti non arrivavano. Ha così riprovato, con il test di gravidanza e facendo la visita. Qui è arrivata la sorpresa.

“Alessia solita prassi, test e poi visita. Ma a quella visita ci arrivammo in tre, mamma, papà e quel fagiolino piccolino. Il test inaspettatamente era positivo. Lì c’era il nostro piccolo miracolino. L’abbiamo difeso, l’abbiamo nascosto a tutti e dico tutti. Ma oggi voglio urlare: benvenuto quinto mese”

La Cammarota oggi è felice di accogliere il suo terzo figlio, di cui non ha rivelato nulla. Dunque, per il momento non si sa il sesso de piccolo o il nome che stanno pensando di dargli. “Il sole arriva per tutti e il mio è più splendente che mai”, ha scritto Alessia, aggiungendo di essere alle 18esima settimana di gravidanza.

L’annuncio di Alessia e Aldo ha subito attirato tutti coloro che li seguono, compresi altri volti del programma di Maria De FIlippi, come Arianna Cirrincione e Teresa Langella. Circa 3mila commenti in neanche un’ora di persone entusiaste di ricevere questa liteta notizia, conoscendo la sofferenza vissuta dai due genitori.