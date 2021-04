UeD news Aldo e Alessia, la richiesta dopo l’aborto: “Vi prego, basta”

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota stanno affrontando un momento difficile, a causa dell’aborto. La coppia di Uomini e Donne ha perso un figlio, il terzo. Non hanno parlato in modo esplicito della perdita, ma nelle loro parole si è comunque compresa la verità. Dopo vari giorni di silenzio, l’ex corteggiatrice ha deciso di fare gli auguri di Pasqua a tutti i suoi fan. Ma ha preferito continuare a tenere una certa distanza dai social. A parlare ora di questo duro periodo ci pensa proprio Alessia, la quale condivide un lungo messaggio sul suo profilo di Instagram. Attraverso un video, la Cammarota fa sapere al pubblico che ha spesso pensato al discorso che avrebbe voluto condividere.

In quanto “non filava nel modo giusto”, ha deciso di improvvisare. Dopo il messaggio di qualche giorno fa, la moglie di Aldo Palmeri decide di esporsi per rivelare ai fan come sta attualmente.

“Sono qua per dirvi che sto bene, usiamo il termine bene. È stato un percorso lungo, particolare. Si torna, si sta tornando alla normalità”

Detto ciò, si dice consapevole del fatto di non essere l’unica donna a dover affrontare una situazione così difficile e triste. Come si poteva immaginare, sta ricevendo moltissimi messaggi d’affetto da parte del pubblico che la segue. Ovviamente ai suoi fan dice grazie per tutto il sostegno che le stanno dimostrando. Molte di loro le hanno chiesto di parlare, ma per Alessia Cammarota questo non è per ora possibile: “Perdonatemi ma per me non è il momento. Non so se arriverà mai, ma per ora non lo è”. Non è tempo per l’ex corteggiatrice di chiacchierare, come era abituata a fare, con le sue fan.

Spera, chiaramente, che coloro che la sostengono possano capirla. Ringrazia, inoltre, tutte le ragazze che le raccontano come stanno affrontando questo genere di situazione. Ed è proprio a loro che fa un’importante richiesta.

“Però vi prego basta, semplicemente perché c’è questa piccola ferita che tenta a modo suo di tornare al posto, di rimarginarsi. Leggendo continuamente si riapre ogni volta”

Da quanto amore c’è nei racconti e nelle parole di queste fan, ma in questo momento leggere tutto questo non la fa stare bene. Le è stato consigliato di fare ciò che più riesce a renderla serena. Nel loro piccolo, comunque, il pubblico ha la capacità di strapparle un sorriso. La perdita di un figlio è indubbiamente motivo di grande dolore per due genitori. Aldo e Alessia sono riusciti a ritrovare la forza grazie ai loro primi due figli, Niccolò e Leonardo.

La notizia sulla gravidanza aveva fatto felici tutti i fan della coppia nata nel programma di Maria De Filippi. Successivamente era arrivato l’annuncio sul sesso del piccolo: Aldo e Alessia erano pronti ad accogliere un altro maschietto nella loro famiglia. Ora i fan dovranno comprendere il periodo buio che la coppia sta vivendo e attendere. Ciò che è fondamentale è rispettare i tempi di cui i due ex protagonisti del Trono Classico hanno bisogno per tornare a sorridere.