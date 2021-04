Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno perso un figlio. Non hanno espressamente parlato di aborto, ma nelle parole di qualche giorno fa si è intuito che fosse successo qualcosa di brutto. Un dolore immenso. Poi il silenzio. I fan erano molto preoccupati e non hanno fatto mancare il loro affetto, ma hanno rispettato il momento. Nessuno ha fatto pressione sulla coppia, nessuno ha chiesto dettagli. Almeno in questa occasione il popolo dei social si è mostrato sensibile e solidale, e i leoni da tastiera si spera siano passati oltre. La perdita di un figlio è sempre un dolore a cui si pensa di non sopravvivere, ma Aldo e Alessia hanno trovato la forza in Niccolò e Leonardo, i loro primi due figli.

Alessia era felicissima di essere in attesa del terzo figlio. Sebbene negli anni scorsi avesse detto di volersi fermare a due, la voglia di diventare di nuovo genitori ha prevalso in lei e Aldo. Ed era arrivato subito, portando un’enorme gioia nella famiglia Palmeri-Cammarota. Era un altro maschietto, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Alessia ha subito un aborto e lo ha comunicato con semplici parole ma piene di sofferenza. Anche oggi ci sono più o meno gli stessi ingredienti, nel primo messaggio dopo aver perso il figlio.

C’è la semplicità delle parole, c’è la forza che ha preso dalla sua famiglia. Nella foto c’è l’amore che unisce mamma, papà e figli, ma c’è anche dolore in quello stesso abbraccio che comunica amore e unione. Un dolore che supereranno solo stando insieme. Alessia ha deciso di augurare a tutti buona Pasqua, cogliendo l’occasione per ringraziare per i messaggi:

“Spero abbiate passato una serena Pasqua circondati dai vostri cari, sono loro il nostro vero punto di forza. Colgo l’occasione per ringraziare ognuno di voi. Vi voglio bene. A presto”

Nessun accenno diretto all’aborto, nessuna parola esplicita su quanto è successo. Ma non c’era bisogno, nessuno avrà il coraggio – si spera – di chiedere dettagli. Aldo e Alessia sono ripartiti dall’amore che tiene unita la loro famiglia, l’unica fonte di forza in grado di aiutarli in questo momento. L’ex tronista di Uomini e Donne invece non ha scritto nulla. Sul suo profilo tutto tace, ma anche prima non era molto attivo su Instagram. Era sempre Alessia a parlare per entrambi, e lo stesso è successo anche oggi.