Si allarga la famiglia di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. La coppia, tra le più solide e unite nate a Uomini e Donne di Maria De Filippi, è in attesa del terzo figlio. Dopo aver annunciato la gravidanza qualche settimana fa Aldo e Alessia hanno fatto sapere se il nascituro sarà un maschietto o una femminuccia. I due hanno condiviso la novità con un tenero video – che potete vedere più in basso – in cui sono presente anche i figli Niccolò e Leonardo.

Fiocco celeste o fiocco rosa? Ebbene, per la terza volta Aldo e Alessia di Uomini e Donne sono in attesa di un bel bambino! La Cammarota sperava tanto in una femminuccia ma si è limitata a dichiarare: “È destino…resterò l’unica principessa di casa!”. I piccoli Niccolò e Leonardo avranno dunque un altro compagno di giochi, che arriverà entro l’estate. L’annuncio è arrivato durante una sorta di baby shower casalingo, con tanti palloncini colorati.

Per il breve filmato caricato su Instagram Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno scelto una canzone speciale: Just give me a reason di Pink. La canzone è stata usata dalla redazione di Uomini e Donne per la loro scelta che, come ricorderete, è avvenuta in maniera del tutto casuale, durante una banale puntata, dopo alcune segnalazioni che riguardavano Alessia.

Stanca delle critiche e delle malelingue la Cammarota ha chiesto all’ex tronista di fare la sua scelta e davanti alla sofferenza della sua ex corteggiatrice l’imprenditore siciliano non si è tirato indietro. Da allora Aldo e Alessia hanno saputo rafforzare il loro legame e creare una famiglia solida e unita. Certo, non sono mancati i momenti difficili come il momentaneo addio di Palmeri ma questo amore è stato più forte di tutto e di tutti.

Palmeri e la Cammarota sono già genitori di Niccolò, cinque anni, e Leonardo, tre. Inizialmente la coppia aveva deciso di fermarsi qui e non avere altri figli ma ha poi fatto un passo indietro. Che lavoro fanno oggi Aldo e Alessia? Per il momento si danno da fare come web influencer in attesa di tornare a lavorare nel settore della ristorazione, gravemente danneggiato dalla pandemia.