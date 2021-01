Uomini e Donne, Aldo e Alessia: pub chiuso, che lavoro fanno oggi

Che fine hanno fatto Aldo e Alessia di Uomini e Donne? A sette anni dalla scelta alla corte di Maria De Filippi i due hanno messo su una splendida famiglia. Oggi vivono a Catania, città natale di Palmeri, sono felicemente sposati e hanno due figli, Nicolò e Leonardo, che hanno rispettivamente cinque e tre anni. In una diretta Instagram la coppia ha svelato alcuni dettagli sulla loro situazione professionale, decisamente cambiata rispetto a un tempo.

Sull’account Instagram di Alessia Cammarota, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato che il locale che avevano aperto in Sicilia – il Keep Up – è momentaneamente chiuso. Una decisione presa tempo fa per motivi del tutto ignoti. L’arrivo del Coronavirus non ha permesso alla coppia di riaprire la struttura ma appena l’emergenza sanitaria finirà si penserà ad una nuova apertura. L’ex tronista e modello sogna di tornare dietro il bancone tra musica, cocktail e clienti.

Oggi Aldo e Alessia si mantengono, come puntualizzato su Instagram, grazie al lavoro sui social network e ad alcuni investimenti che permettono loro di condurre una vita tranquilla, con due figli ancora piccoli. “Non siamo miliardari ma non ci possiamo lamentare. Come tutti facciamo dei sacrifici e ci togliamo degli sfizi”, ha ribadito la Cammarota, che ha precisato che il suo lavoro sui social network è ben regolamentato tra contributi e fatture.

Davanti a due milioni e mezzo di follower Aldo Palmeri ha inoltre confidato di volere al più presto un terzo figlio dalla moglie Alessia Cammarota, sposata nel 2015. Magari una bella femminuccia dopo i primi due maschietti. Al momento, però, la Cammarota non è del tutto convinta e preferisce rimandare. Insomma, un’accesa discussione tra i due che per ora non ha ancora trovato un vincitore.

Di sicuro la cicogna non è già in volo: più volte nell’ultimo periodo Alessia Cammarota ha negato di essere incinta. La 28enne non si sente pronta per un terzo bambino e preferisce concentrarsi sui piccoli Nicolò e Leonardo. Il primo somiglia molto a papà Aldo mentre il secondo è la fotocopia della mamma.