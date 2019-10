Uomini e Donne, Alessia e Aldo: dove eravamo rimasti…Come stanno oggi

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: la coppia che non scoppia

C’è chi crede che le coppie di Uomini e Donne pensino solo al business e chi continua a sperare che un programma televisivo possa farsi galeotto di storie autentiche e durature. A giudicare dai trascorsi di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, la coppia nata nella trasmissione nel lontano 27 febbraio 2014 e tuttora visibilmente innamorata, ci viene da pensare che l’amore possa davvero l’impossibile. Tra alti e bassi, i due si confermano protagonisti di una delle love story più credibili e belle di U&D.

Le dichiarazioni d’amore di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri

A giudicare dai rispettivi profili social, non ci sono dubbi che la coppia stia vivendo un momento d’oro, fatto di tenerezze e dichiarazioni romantiche:”Hai preso il mio giorno e l’hai reso migliore” scrive lei, pubblicando una foto in cui si stringe alla sua dolce metà. E lui come risponde a tutto questo amore al tempo di Instagram? Con altro amore ed altre foto! “La mia vita in uno scatto” rivela Aldo, dedicando la frase ad un bel ritratto di famiglia, in compagnia di Alessia e dei figli Niccolò e Leonardo. Separazione e crisi sembrano ormai lontane dalla coppia che ora si gode, attimo per attimo, la vita matrimoniale.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, tra figli e vita quotidiana

La storica coppia di Uomini e Donne ha reso sempre partecipi i fan di tutto ciò che riguardasse la loro storia, dai momenti più felici a quelli da dimenticare, e continua a farlo attraverso i social. Non mancano, infatti, fotografie dei figli, resoconti di giornate spensierate e in famiglia, ma soprattutto foto che testimoniano un grande amore, una scelta che va ben oltre il 27 febbraio 2014.