UeD, Aldo e Alessia: verità sulla gravidanza e il ricordo di Francesco Monte

Dopo la rottura di qualche anno fa, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota oggi sono più forti di prima. La coppia nata a Uomini e Donne si svela in una nuova intervista sul Magazine del programma, parlando anche della presunta gravidanza. In questi giorni i fan hanno ipotizzato l’arrivo di un terzo figlio per Aldo e Alessia. I due oggi ci tengono a smentire il gossip, affermando che al momento nei loro programmi non c’è il terzo figlio. Il prossimo mese di settembre, Coronavirus permettendo, anche Leonardo inizierà la scuola materna e loro si godranno un po’ di tempo da soli. Sembra proprio che Aldo e Alessia non abbiano intenzione di allargare la loro famiglia, almeno per il momento, proprio per viversi di più come coppia. Più i bambini crescono e più loro sentono di poter avere i loro spazi. Per entrambi è, infatti, molto importante mantenere la loro sfera privata e rimanere ‘eterni fidanzatini’. Impossibile dimenticare il duro periodo che hanno dovuto affrontare qualche anno fa, quando improvvisamente hanno chiuso la loro storia d’amore.

UeD, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota smentiscono la terza gravidanza

Non possono non ricordare il periodo buio vissuto qualche anno fa e Aldo, nel corso dell’intervista, non riesce a non commuoversi. A soffrire per quanto stava accadendo è toccato, purtroppo, anche al loro primogenito, Niccolò. Palmeri ammette di aver capito quanto il piccolo avesse sofferto a causa della loro rottura, solo dopo essersi riconciliato con Alessia. Ora il loro matrimonio procede a gonfie vele e pare che le difficoltà vissute in passato abbiano permesso a entrambi di comprendere come trovare il giusto equilibrio. E mentre Aldo confessa che prenderebbe parte all’Isola dei Famosi, la Cammarota dichiara che non potrebbe mai accettare di partecipare a un reality, in quanto non riuscirebbe a vivere lontana dai suoi figli.

Alessia Cammarota ricorda il suo percorso a Uomini e Donne alla corte di Francesco Monte

Alessia Cammarota, prima di iniziar il suo percorso alla corte di Aldo Palmeri, provò a conquistare il cuore di Francesco Monte a Uomini e Donne. L’ex tronista scelse di lasciare la trasmissione con Teresanna Pugliese, ma oggi Alessia ha un bel ricordo di quel percorso. D’altronde, proprio il ‘no’ di Monte portò Alessia a rimettersi in gioco con Aldo. “Lo ricordo con affetto, anche perché tra noi non è successo praticamente nulla. Lo vedo sui social”, dichiara la Cammarota ricordando il suo percorso con Francesco. Inoltre, la Cammarota dichiara di non aver più sentito Monte dopo la ‘non scelta’.