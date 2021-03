Aldo e Alessia terzo figlio, il dramma: “Non era tempo per noi, dolore”

By

Tragedia per una delle coppie più belle nate ad Uomini e Donne di Maria De Filippi

Annuncio spiazzante da parte di Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In realtà il post, arrivato tra le storie Instagram, dell’ex estetista napoletana non è molto chiaro ma lascia intuire che sia accaduto qualcosa al bambino che aspettava. Dal profilo Instagram della moglie di Aldo Palmeri sono poi sparite tutte le ultime foto che testimoniavano la recente gravidanza, tra cui quella (con relativo video) del baby shower casalingo che annunciava l’arrivo del terzo maschietto dopo Niccolò e Leonardo.

Queste le drammatiche parole che Alessia Cammarota ha condiviso sul suo profilo Instagram scatenando preoccupazione e agitazione tra i fan:

“Non era tempo per noi. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto: vi prego! Abbiamo solo bisogno di affrontare il nostro dolore, DA SOLI. Speriamo capirete”

Nessun commento da parte di Aldo Palmeri: l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito non proferire parola sulla faccenda. Nessuna storia o post sul profilo personale di Instagram. In queste ore tutti i follower stanno cercando di capire cosa sia accaduto alla coppia ma sono in molti a pensare che Alessia abbia avuto un aborto spontaneo.

Un dolore immenso per ogni mamma, come testimoniano le recenti confidenze della soubrette Manila Nazzaro e dell’ex protagonista di Temptation Island Giada Giovanelli. Senza dimenticare Meghan Markle, la moglie del Principe Harry. Per il momento Alessia Cammarota, oggi affermata web influencer, non ha aggiunto ulteriori dettagli ma il fatto che abbia cancellato tutte le ultime foto col pancione la dice lunga.

Uomini e Donne: Alessia Cammarota ha avuto un aborto spontaneo?

Per ora la faccenda resta avvolta nel mistero. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, tra le coppie più belle e solide nate a Uomini e Donne, hanno scelto di non fornire ulteriori particolari. Di sicuro il dolore da parte di entrambi è immenso, come rimarcato nel post apparso su Instagram.

Il terzogenito era atteso per l’estate ed era stato fortemente voluto da entrambi. Aldo e Alessia sono già genitori di Niccolò, cinque anni, e Leonardo, tre. Inizialmente la coppia aveva deciso di fermarsi qui e non avere altri bambini ma ha poi fatto un passo indietro e cercato di creare una famiglia numerosa.