Anticipazioni UeD, ritorni e studio in delirio. Tensione alle stelle

Una registrazione importante quella di oggi per Uomini e Donne. Lavinia Mauro ha scelto e ha concluso così il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Un longo trono quello della dolce tronista che alla fine ha deciso di lasciare il Trono con Alessio Corvino detto ‘il biondo’. Viene riconosciuto così dalla conduttrice e dai presenti in studio perché il suo rivale porta lo stesso nome ed è stato Alessio Campoli, identificato come ‘il moro’. Per assistere alla scelta di Lavinia ha fatto il ritorno in studio una neo coppia tanto amata del Trono Classico.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono stati gli ospiti di questa registrazione, secondo le anticipazioni riportate Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Presenti anche la sorella di Corvino e quella di Campoli. Un ritorno molto atteso quello di Federico e Carola, su cui le luci dei riflettori sono ancora abbastanza accese. Infatti, i loro fan non vedono l’ora di assistere alla scelta di Lavinia anche per rivedere la coppia che ha appassionato gran parte del pubblico di Canale 5.

Prima di arrivare al tanto atteso momento, la tronista ha avuto modo di ripercorrere la sua lunga esperienza sul trono con “diversi filmati pre scelta”. Tra questi uno è stato dedicato alle difficoltà vissute da Corvino e Campoli durante questo percorso, in chiave ironica. Infatti, secondo le anticipazioni di UeD questo è stato un video “molto divertente” intitolato “I supereroi”.

Il pubblico presente in studio aveva come la certezza che la scelta sarebbe stata Alessio Corvino. “Il pubblico è andato in delirio”, si legge, tra gli applausi tutti per Alessio ‘il biondo’. In effetti, nel corso delle ultime puntate, i telespettatori hanno spesso fatto notare di essere sicuri che Lavinia avrebbe scelto Corvino.

La registrazione è stata caratterizzata da un “bellissimo momento” dove i presenti, tra pubblico e parterre di dame e cavalieri, hanno in mano un ventaglio, che tutti hanno sventolato. Un gesto per mostrare vicinanza a Lavinia, la quale in studio per gestire le forti emozioni e l’ansia, usava spesso un ventaglio, che le metteva sicurezza.

Uomini e Donne, scelta Lavinia: quando va in onda e momento speciale con Alessia Corvino

Molto probabilmente la scelta di Lavinia andrà in onda martedì 4 aprile 2023. Non si sa l’ordine scelto dalla tronista per far entrare in studio i corteggiatori. Solitamente si tende a far entrare prima la ‘non scelta’ e alla fine ‘la scelta’. Quando ha chiamato Corvino, Lavinia ha confessato che nonostante le liti e i momenti di tensioni nati tra loro, il suo cuore batte per lui. Alessio ‘il biondo’ si è lasciato andare a un discorso emozionante con tanto di effetto a sorpresa.

Corvino le ha ricordato la loro esterna a Roma, quando le aveva regalato un quadro con un puzzle, ma mancavano due tasselli. Uno già glielo aveva dato e così nella registrazione di oggi le ha dato l’altro tassello, completando il puzzle. La canzone scelta per il momento di Lavinia e Alessio è Your Song di Elton John.

Pare che Corvino le abbia dedicato una canzone, durante la quale si sarebbe commosso. Come ha reagito Campoli? Le anticipazioni rivelano che “è stato un signore”. Alessio ‘il moro’ ha anche deciso di salutare con affetto, con un abbraccio.

Anticipazioni Uomini e Donne: polemiche per il Trono Over

Per quanto riguarda il Trono Over sono arrivati tre nuovi cavalieri. Questa fase della registrazione è iniziata con Gemma Galgani. Tina Cipollari è uscita dallo studio quando ha notato che il pubblico in studio stava applaudendo alla dama torinese. Intanto, è finita la nuova conoscenza che Silvia aveva avviato di recente con un cavaliere. E per questo “è nata una polemica enorme”.

La dama avrebbe rivelato di voler vivere in serenità e siccome lui aveva perso il lavoro non poteva dargliela. Almeno questo ciò che emerge dalle anticipazioni. Gianni Sperti non ha reagito bene di fronte a questa sua posizione.

Riccardo Guarnieri e Valentina hanno, anche loro, messo fine alla conoscenza. La dama ha fatto presente di non essere per nulla convinta dell’interesse del cavaliere tarantino. In studio non sono mancati gli attacchi per Riccardo, in quanto gli è stato chiesto il motivo per cui ha scelto di avviare questa conoscenza.