UeD news, una corteggiatrice di Daffrè è un volto tv: è polemica

Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso una nuova corteggiatrice di Luca Daffrè, Alessia. La pagina Instagram Lollo Magazine di Lorenzo Pugnaloni fa sapere quella che dovrebbe essere l’identità della ragazza. Ebbene pare che la nuova corteggiatrice di Luca Daffrè si chiami Alessia Spagnulo. Quest’ultima ha un profilo Instagram seguito da 240mila follower ed è un volto televisivo. Infatti, è una giornalista sportiva. Fa la modella e l’attrice. Inoltre, Alessia Spagnulo è nome che è già passato in Rai.

Nel 2018 partecipò a Miss Italia e portò con sé la figlia neonata, Chloè. E, in effetti, oggi la corteggiatrice ha raccontato di avere una figlia. Ci furono tanti commenti positivi per questa sua scelta, ma anche delle critiche. Alessia Spagnulo è approdata anche a Domenica In e non solo per parlare di questa speciale esperienza da neo mamma a Miss Italia.

Alessia è stata presentata da Maria De Filippi in modo particolare. Infatti, la conduttrice ha dovuto prima del suo ingreso far sapere un dettaglio importante ai presenti e al pubblico: Luca e Alessia già un po’ si conoscono. Prima di prendere parte alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, Daffrè ha avuto una breve conoscenza via telefono con questa ragazza.

La stessa Alessia ha deciso di proporsi al programma per riprendere la conoscenza con Luca che si era interrotta. Daffrè ha assicurato che, una volta conclusa la sua esperienza all’Isola dei Famosi, non ha mai avuto alcun contatto con la ragazza. Molti telespettatori non hanno preso bene questa situazione e di sicuro ora nasceranno ipotesi.

E secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni su Instagram sembra proprio che la nuova corteggiatrice sia Alessia Spagnulo. La sua rivelazione sta facendo discutere. C’è molta diffidenza da parte dei telespettatori quando approda nel programma un volto già visto in televisione, in quanto nascono inevitabilmente dei sospetti, soprattutto quando si tratta di corteggiatori.

“Sicuramente sarà lì per l’amore”, “Qualcuno crede davvero che non si siano mai visti?”, “Ma sicuro un copione ben studiato”, si legge sui social network. Di sicuro, se Luca le darà la possibilità di restare ancora alla sua corte, Alessia potrà far ricredere i fan più scettici del celebre programma di Maria De Filippi.

Non resta che attendere per scoprire come la conoscenza tra i due proseguirà e se Chiara, la corteggiatrice che nella puntata di oggi ha lasciato il programma, tornerà oppure no. Quest’ultima ha deciso di andare via quando è finita al centro della polemica perché non si era sentita ancora a suo agio ad abbracciare Luca in esterna.

Allora qui lo dico per me Luca è partito che si è messo d’accordo con Alessia o comunque qualcosa tra loro c’è stata ma si sta prendendo di chiara. #uominiedonne — martina (@martina20047130) April 6, 2023

questa alessia giustamente si ricorda di voler conoscere luca dopo un anno, il potere delle telecamere #uominiedonne — 安吉拉????????‍♀️✨ (@juperikizi) April 6, 2023

ma al programma chi da la certezza che luca e alessia non si siano già visti anche se un anno fa? ceeeh che ne sanno #uominiedonne — g???? (@callystum) April 6, 2023