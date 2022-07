Luca si svela in una nuova intervista, durante la quale confessa cosa sta accadendo con la De Vitis e molto altro sul percorso in Honduras

Luca Daffrè all’Isola dei Famosi 2022 si è piazzato al secondo posto e ha sfidato Nicolas Vaporidis nell’ultimo televoto di questa sedicesima edizione. Come si poteva immaginare, non c’è stata alcuna possibilità di vittoria per lui: l’attore ha vinto il reality con un’altissima percentuale di televoto. Ma probabilmente l’ex corteggiatore, arrivato in Honduras quando i giochi erano iniziati da tempo, non si aspettava di arrivare neppure in finale. Durante il suo percorso si è avvicinato parecchio a Marialaura De Vitis, la quale oggi riceve una bella batosta.

L’ex naufraga, in questi giorni, si era mostrata ancora propensa ad avviare una relazione amorosa con Luca dopo il reality. Ma oggi Daffrè stronca Marialaura, chiudendo così la sua porta. Nel corso della finale, Luca aveva già dimostrato di voler prendere le distanze dalla De Vitis e tutti avevano applaudito alla sua retromarcia. Cos’è successo subito dopo a telecamere spente? L’ex corteggiatore di UeD si svela in una nuova intervista su Fanpage.it, dove conferma che con la De Vitis si sono dati forza a vicenda in Honduras.

Ma durante le ultime settimane di permanenza sull’Isola 16, Daffrè si è infastidito per alcuni atteggiamenti di Marialaura. Ne hanno parlato lontano dalle telecamere e oggi ammette che gli sarebbe piaciuto “che fosse stata più limpida”. A questo punto, Luca confessa che da parte sua ci può essere solo un’amicizia e pare che non abbia intenzione di cambiare idea.

“Non penso che avremo mai una relazione fuori, per me è un’amica, le voglio bene ma se non è scattato lì non penso possa scattare adesso”

L’ex naufrago fa notare che da parte della De Vitis “c’era più voglia di continuare una frequentazione fuori”. Per lui, invece, quando la scintilla non scatta immediatamente vuol dire che deve fermarsi. Ammette oggi di essere entrato in gioco con un’idea diversa di lei “pensando alla sua relazione passata e alle sue esperienze televisive”.

Si riferisce sicuramente alla storia di Marialaura con Paolo Brosio, che alla fine non ha convinto nessuno. Non solo, la De Vitis ha provato ad avvicinarsi ad Alessandro Iannoni in Honduras. Anche il figlio di Carmen Di Pietro le ha riservato un bel due di picche. Luca Daffrè confessa che, inizialmente, vedeva Marialaura “come una persona furba, che avrebbe fatto qualsiasi cosa per emergere”.

E alcuni di questi pregiudizi sono rimasti in lui. Sebbene abbia conosciuto “una Marialaura diversa”, ora deve mettere “tutto sulla bilancia”. Durante il viaggio di ritorno, quando si è concluso il reality, si sono detti a vicenda che non c’è rancore. “È una ragazza d’oro, mi è stata vicina e la ringrazierò sempre, mi ha dato molta forza, ma non è la ragazza che può starmi accanto in una relazione”, conclude.

Restando sul tema sentimentale, Daffrè rivela di avere “una voglia matta” di innamorarsi e di trovare una persona giusta, che non cerca con ossessione. Conferma che le voci sul flirt con Sophie Codegoni, di diverso tempo fa, erano in parte veri. Si sono visti e sentiti solo per qualche settimana: “Una cosa molto leggera, siamo rimasti in buoni rapporti”.

Luca Daffrè dopo l’Isola dei Famosi: tatuaggio del cervo e su Lory Del Santo…

Indubbiamente, l’attenzione è ricaduta anche sul tatuaggio del cervo che Daffrè ha sul petto. Sono nati anche dei commenti ironici, legati alla presenza delle ‘corna’. Oggi l’ex naufrago svela il suo vero significato.

“Un significato particolare non c’è, l’avevo fatto come simbolo della solitudine, del saper stare da soli. Battute a parte su corna, è un animale solitario che sa stare bene da solo. Ovviamente un po’ me ne sono pentito, ma ormai è il mio riconoscimento”

Luca ha perso ben 12 kg durante questa esperienza e oggi è “ancora un po’ scombussolato”. Ribadisce, inoltre, che questa esperienza potrebbe essergli servita per dimostrare finalmente di non essere “il bello che non balla”.

Per quanto riguarda i siparietti come toy boy di Carmen Di Pietro conferma che si trattava di un gioco. Ammette che il ritiro di Edoardo Tavassi ha scioccato un po’ tutti, perché con lui era impossibile non ridere e scherzare.

“La sua figura era importantissima per noi, meritava la finale“, dichiara Luca. Ed ecco che Daffrè risponde alle parole di Lory Del Santo, la quale lo aveva accusato di aver violato il regolamento mentre era il leader.

Per Luca lei è, senza alcun dubbio, “la persona più falsa che c’è stata nel programma”. Secondo il suo racconto, Lory inizialmente lo avrebbe elogiato “in modo ossessivo” per ‘comprarlo’ e non farsi nominare da lei. Dopo di che, l’avrebbe preso di mira senza alcun motivo.