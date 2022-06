Nicolas Vaporidis ha vinto l’Isola dei Famosi 2022: la classifica finale

La 16esima edizione dell’Isola dei Famosi 2022 è giunta al termine dopo ben 99 giorni di permanenza in Honduras per i sei finalisti. Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger, Nick Luciani, Luca Daffré e Marialaura De Vitis sono arrivati sino alla finale, contendendosi la vittoria. Ma ormai era chiaro a tutti che l’attore sarebbe stato il vincitore dell’edizione più lunga della storia del reality show. Vaporidis ha vinto grazie a tutti quei telespettatori che l’hanno sostenuto fino alla fine.

Ilary Blasi si è subito collegata con i finalisti, a cui ha fatto sapere di essere orgogliosa. La conduttrice ha ringraziato ognuno di loro per la forza fisica e quella mentale che hanno dimostrato. Vladimir Luxuria ha poi aggiunto: “Forse manca qualcuno in mezzo a voi, c’è qualcuno che non è con voi per infortuni. Per me ci sono anche altri finalisti in mezzo a voi”. L’ultima puntata è andata avanti con la chiusura del televoto: Nick è stato il primo eliminato con il 28% (Mercedesz 72%).

Per il cantante è arrivata una sorpresa da parte del resto dei componenti dei Cugini di Campagna. In diretta si sono collegati Ivano, Silvano e Tiziano per fargli sapere che lo stanno aspettando in Italia. Intanto, Edoardo Tavassi è approdato nello studio di Canale 5, ma in modo inaspettato. Infatti, un dettaglio ha fatto insospettire il pubblico. È arrivato il momento di svolgere la prima sfida di questa serata.

A vincere è stata Mercedesz, la quale ha scelto di mandare al televoto Luca. Quest’ultimo, a sua volta, ha deciso di portare con sé Marialaura. La scelta di Daffrè è stata pienamente appoggiata dal pubblico presente in studio e da Vladimir Luxuria, convinta che la De Vitis abbia sempre usato una strategia. Sembra proprio che Luca non creda più alla sua compagna d’avventura, con cui è nata un’amicizia speciale.

Per lui è poi arrivata una graditissima sorpresa: suo padre Maurizio è arrivato in Honduras per abbracciarlo, con il tatuaggio di un cervo finto. Daffrè non è riuscito a trattenere le lacrime. Subito dopo, Alvin e Ilary hanno parlato del loro presunto distacco, mandando in onda una clip che ha racchiuso tutti i loro ironici battibecchi durante questa edizione.

Hanno così smentito nuovamente le voci di rottura nella loro amicizia. Anche per Marialaura è arrivata una sorpresa: sua mamma l’ha raggiunta in Honduras per riabbracciarla. A questo punto, dopo aver accolto Estefania Bernal in studio, Ilary ha chiuso il secondo televoto della serata: Marialaura è stata eliminata con il 74 % dei voti (Luca 26%).

Gli altri naufraghi hanno affrontato un’altra sfida, vinta da Carmen, la quale ha scelto di mandare al televoto Luca. Quest’ultimo ha portato con sé Mercedesz. Per la giovane Henger è arrivata una graditissima sorpresa. Si è collegata con l’Honduras in diretta sua mamma Eva Henger, la quale le ha chiesto scusa per quello che è accaduto tra loro in questi ultimi anni.

Mercedesz è rimasta sorpresa nel vedere sua madre assumersi le colpe e dirsi dispiaciuta. “Mia madre mi ha chiesto scusa? Ti voglio un bene dell’anima non puoi capire, oggi come non mai!”. Nel frattempo, rispondendo alla domanda della Blasi, Eva ha fatto sapere le sue attuali condizioni di salute dopo l’incidente: “Piano piano mi sto riprendendo, oggi ho iniziato ginnastica. Per camminare ancora è presto”.

La finale dell’Isola 16 è andata avanti con il risultato del terzo televoto: Mercedesz è stata eliminata con il 51% dei voti (Luca 49%). In questa fase della puntata, dallo studio, Edoardo ha confermato che incontrerà la Henger come sarà possibile, lontano dalle telecamere. La puntata è andata avanti con la terza sfida, vinta da Luca. Sono così finiti al penultimo televoto flash di questa edizione Nicolas e Carmen.

Alla Di Pietro è stata riservata una graditissima sorpresa. Inizialmente si è emozionata con un filmato sui momenti più simpatici del suo percorso. Dopo di che, ha affrontato una prova sul cibo. E, infine, è spuntato fuori suo figlio Alessandro Iannoni, che è tornato in Honduras per riabbracciarla. Una sorpresa davvero emozionante è arrivata, invece, per Nicolas.

L’attore ha ricevuto una scatola contenente un regalo speciale, ovvero una t-shirt con una foto di Guendalina ed Edoardo bambini. I due fratelli Tavassi hanno aggiunto nell’immagine un piccolo Vaporidis, perché l’hanno accolto nella loro famiglia. Non solo, Guendalina ed Edoardo hanno letto dallo studio un lungo messaggio che hanno scritto per lui.

Gli augurato a gran voce di vincere questa edizione e lui non ha trattenuto le lacrime. Subito dopo, Ilary ha chiuso il televoto: Carmen è stata eliminata con il 58% (Nicolas 42%). Da questo momento, il pubblico ha potuto votare per eleggere il vincitore della 16esima edizione.

Ebbene, Nicolas Vaporidis ha vinto l’Isola dei Famosi 2022 con l’87% dei voti (Luca 13%). Grandi applausi dallo studio, soprattutto non è passata inosservata l’esultanza dei fratelli Tavassi. L’attore ha dedicato il premio anche a Edoardo. Molti degli addetti ai lavori presenti in Honduras si sono posizionati di fronte al vincitore applaudendo, insieme agli altri finalisti che sono corsi ad abbracciarlo.

Nicolas Vaporidis Luca Daffré Carmen Di Pietro Mercedesz Henger Marialaura De Vitis Nick Luciani

Quanti chili hanno perso i naufraghi? Nick 18 kg, Marialaura 6 kg, Mercedesz 9 kg, Carmen 6 kg.