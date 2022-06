Isola 2022, Edoardo insospettisce: “Ma non era zoppo?” E Ilary si sbilancia

By

Il Tavassi raggiunge Ilary Blasi in studio e si crea un mistero sul suo problema al ginocchio che l’ha costretto ad abbandonare il gioco

Edoardo Tavassi arriva nello studio dell’Isola dei Famosi 2022 dopo aver abbandonato il gioco. A causa di problemi legati al ginocchio è stato costretto a lasciare l’Honduras a un passo dalla finale. Infatti, il suo ritiro è avvenuto una settimana fa. I telespettatori hanno avuto la conferma del suo abbandono in diretto e non l’hanno presa bene. Sono tantissimi coloro che avrebbero voluto vedere il fratello di Guendalina Tavassi arrivare fino alla finale. I medici, però, hanno preferito consigliare a Edoardo di lasciare il gioco e di fare ritorno a casa.

E così il Tavassi ha fatto. Proprio nel corso della diretta della semifinale, durante il suo ritiro, sua sorella Guendalina ha avuto da ridire e ha generato anche qualche polemiche. Pure la mamma ha condiviso sui social un’affermazione che ha fatto discutere. Ora Edoardo Tavassi arriva in studio, in modo decisamente inaspettato. Tutti si aspettavano probabilmente di vedere l’ex naufrago raggiungere Ilary Blasi con un tutore o almeno zoppicando. Il suo è stato descritto come un problema serio.

Dunque, è scontato pensare che il Tavassi potesse arrivare zoppicando in studio. Ma così non è stato e il pubblico di Canale 5 è abbastanza perplesso. Attraverso una serie di tweet è possibile leggere alcune affermazioni ironiche e negative. Si stanno tutti un po’ chiedendo come mai Edoardo abbia abbandonato l’Isola, in quanto oggi cammina serenamente senza problemi.

“Ma il problema di Edoardo non era grave? Io lo vedo camminare bene bah”, questo uno dei tanti commenti di un telespettatore rimasto spiazzato. “Io adesso sto benissimo”, assicura in diretta il Tavassi rispondendo alla domanda di Ilary Blasi. Quest’ultima, intanto, si espone per lui. “Adesso posso dirlo, eri uno dei miei preferiti”, dichiara la padrona di casa.

In effetti, Edoardo rappresenta uno dei naufraghi più amati di questa edizione. Probabilmente stasera si sarebbe conteso la vittoria con Nicolas Vaporidis, suo grande amico. Ed è con l’attore il momento più bello che ha vissuto in Honduras. Il Tavassi ammette che non potrà mai dimenticare quando lui e Nicolas hanno guardando insieme il tramonto, parlando a cuore aperto.

Un’amicizia fortissima quella nata tra Vaporidis ed Edoardo. Il pubblico spera che una volta concluso il reality show i due possano riprendere il loro rapporto lontano dalle telecamere.

Edoardo Tavassi che ha fatto scalo a Lourdes prima di rientrare in Italia. #isola — Viperissima Trash (@Viperissima_) June 27, 2022

#isola Con tutta la simpatia per Edoardo, se hai una lesione ai legamenti, di certo zoppichi — manuciao (@Tantiauguri_Lol) June 27, 2022