Edoardo Tavassi lascia l’Isola 2022: le reazioni, niente bacio a Mercedesz

Edoardo Tavassi ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2022 in semifinale. L’infortunio al ginocchio si è rivelato più grave del previsto, o meglio gli altri naufraghi in realtà si sono subito accorti che non fosse una semplice botta alla gamba. Infatti Ilary Blasi ha cominciato la puntata parlando proprio del ritiro di Edoardo Tavassi e spiegando che è dovuto a un motivo medico molto serio.

Dopo aver salutato i naufraghi su Playa Palapa, Ilary si è collegata con la Palapa dove la attendeva proprio Edoardo, da solo. Sono stati giorni difficili per lui, ha spiegato la conduttrice. Edoardo era molto abbattuto, lui già sapeva che avrebbe dovuto abbandonare il gioco. Hanno mostrato un video per mostrare al pubblico della prima serata di Canale 5 cosa è successo a Tavassi. Si è fatto male in mare durante una prova ricompensa. Non riusciva a piegare il ginocchio, tutti intorno a lui si sono resi subito conto della gravità dell’infortunio. Edoardo ha raccontato come si è fatto male:

“Ti spiego, io stavo indirizzando Carmen a tornare e quando era arrivata a riva ho sbattuto su qualcosa, penso uno scoglio. solo quando sono uscito ho appoggiato il piede e ho sentito un rumore, poi un altro e non sono riuscito più a piegare il ginocchio. Non ho mai sentito un dolore così grande”

In quei momenti non ha pensato solo al ginocchio, il dolore era forte ma anche la delusione di dover abbandonare a pochi passi dalla finale. Edoardo Tavassi ha una lesione dei legamenti al ginocchio, lo ha scoperto poco prima della puntata. Non solo lesioni, anche altre cose. Quando lo ha saputo ha reagito così: “Sono rimasto bloccato con il tutore ma il vero motivo l’ho saputo poco fa. Ho pianto, io l’avrei fatta pure zoppo, però…”.

Ilary non ha nascosto quanto siano tutti dispiaciuti, ma i medici sono stati chiari. La conduttrice si è complimenta con lui e gli ha detto che a prescindere dal fatto che non abbia raggiunto la meta è stato un guerriero. Gli ha dedicato un applauso, Edoardo è scoppiato a piangere. Poi ha aggiunto:

“Ci tenevo tanto tanto. Fino alla fine avete visto Edoardo com’è, spero sia arrivato nel brutto e nel bello. volevo arrivare alla fine solo perché mi sarebbe piaciuto, nei miei sogni. Però va bene così”

Isola, Edoardo deve andar via: la reazione di Mercedesz

Vladimir Luxuria ha ringraziato Edoardo perché “sei stato fondamentale nell’Isola. Ne esci in piedi da questa edizione”. L’opinionista ha anche fatto notare quanto sia brutto dover abbandonare a sette giorni dalla finale e nell’edizione più lunga dell’Isola dei Famosi. Mancava dalla spiaggia da cinque giorni e ha incontrato i suoi compagni prima di dover andare via. La prima a entrare in Palapa e a scoprire tutto è stata Mercedesz Henger. Non ci credeva, è dovuta intervenire Ilary per confermare la notizia.

Prima di salutare Edoardo, però, Ilary ha affrontato la lite con Mercedesz degli ultimi giorni. Non hanno approfondito quello scontro, ma Edoardo ha salutato Mercedesz così:

“Io ho un problema, sono un malfidato. Nella vita ho preso tante fregature, quindi quando mi capita qualcosa di bello ho paura ci sia sempre la fregatura dietro l’angolo. […] Sentirmi obbligato a scegliere qua, che non è la vita vera, mi ha fatto scattare l’ennesimo dubbio. Non riuscivo a capire, ti dicevo che mancava una settimana alla fine dell’Isola e tu insistevi”

Mercedesz voleva sentirsi dire solo che in Italia si sarebbero rivisti, ha spiegato quando Edoardo le ha detto che si vedranno. “Volevo solo sapere che ci saremmo rivisti fuori”, ha detto. Edoardo però non ha fatto promesse a Mercedesz, anche perché in passato ha avuto dei flirt durante le vacanze estive e poi al rientro svaniva tutto. Vladimir ha chiesto ai due di salutarsi con un bacio, Tavassi ha detto che sarebbe una cosa troppo forzata. Lei era d’accordo, si sono salutati con un abbraccio.

Nicolas e Carmen scoprono che Edoardo Tavassi lascia l’Isola: le reazioni

Dopo Mercedesz, anche Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro hanno appreso la notizia. Sono entrati in Palapa insieme ed erano felici di rivederlo, poi Edoardo ha subito spiegato la situazione. Anche loro hanno pensato a uno scherzo, Carmen continua a sentirsi in colpa perché stava aiutando lei durante la prova. “Siete state le persone più importanti”, ha detto Tavassi ai due compagni. Nicolas e Carmen erano in lacrime, c’è stata una forte emozione in Palapa. “Uno di voi due deve vincere assolutamente”, ha concluso. Ilary ha mostrato un video sull’amicizia nata tra questi tre naufraghi, e loro erano in lacrime. Edoardo ha fatto dei bellissimi discorsi ai suoi amici.

Ilary e Alvin hanno fatto un grande regalo a Edoardo Tavassi: lo hanno omaggiato con un ricordo, una collana simile a quella che indossa il leader del gioco. Prima di andare via, il fratello di Guendalina ha chiesto di potersi specchiare perché non lo aveva ancora fatto. “Non lo abbiamo organizzato”, ha spiegato la conduttrice. Grandi applausi, abbracci e lacrimoni per lui mentre lasciava la Palapa.