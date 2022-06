Pesante lite tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi, ma nulla che non si possa risolvere. Almeno questo è sembrato seguendo il daytime di oggi. Tutto è partito da ieri, quando Mercedesz si è ferita a una mano e avrebbe gradito che Edoardo le stesse più vicino. Non è chiaro se sia stata lei a far presente tutto questo al diretto interessato o se lui lo abbia scoperto da altri, fatto sta che è esploso in accuse e attacchi alla giovane Henger. Ormai è sempre più chiaro che Edoardo non riesca a fidarsi in tutto e per tutto di Mercedesz, o almeno non fin quando si troveranno davanti alle telecamere dell’Isola. Lui sta aspettando di conoscerla fuori ed è anche su questo che hanno litigato oggi.

Nel daytime, Edoardo ha spiegato che dopo essersi assicurato che Mercedesz stesse bene, chiedendolo a lei direttamente, era tranquillo. Le aveva anche detto di non andare a far i cocchi con loro e di farsi invece medicare, vedendo il taglio sulla mano, mentre Mercedesz era serena e rideva, ha aggiunto Edoardo. “Poi vengo a sapere che ci è rimasta male perché dovevo starle più appresso per il taglio”, ha detto in confessionale. Lei ha risposto dicendo che a Edoardo interesserebbe solo di non fare brutta figura davanti alle telecamere. Tavassi ha subito replicato e lo scontro si è acceso:

“Tu hai detto ne parliamo senza le telecamere e poi davanti hai voluto fare la vittima. Perché te la stai facendo sotto della nomination. Sì, lo hai detto: ‘Io non me ne voglio andare in semifinale, me ne voglio andare in finale’.

In tutto ciò Mercedesz replicava punto per punto e smentendo, dicendo che non era vero e che lei ci è rimasta male umanamente. Edoardo ha dubbi su Mercedesz e li ha palesati in confessionale: “Perché si comporta in maniera strana proprio nella settimana in cui è in nomination?”. Ha rivolto la domanda anche alla diretta interessata, senza ottenere risposta. La lite tra Edoardo e Mercedesz all’Isola si è spostata poi sul loro rapporto, presente e futuro. Tavassi è stato ancora una volta chiaro: le ha detto che vuole aspettare la fine del programma per conoscersi e frequentarsi, nel reality non vuole una storia. “Perché io devo aspettare le tue tempistiche? Io non voglio più, sono arrivata alla conclusione che non me ne frega niente di cosa vuoi tu”, ha replicato la Henger.

Edoardo non fa passi indietro, soprattutto dinanzi a queste scenate si convince sempre di più del suo dubbio iniziale: Mercedesz sarebbe entrata all’Isola con l’intenzione di costruire una storia con Edoardo. Lo ha fatto presente anche a lei nel litigio: “Non te ne è mai fregato niente, te sei entrata con l’idea che dovevi provarci con me. No, non ti credo”. E ancora in confessionale ha spiegato il suo punto di vista:

“Perché dovevi darmi l’ultimatum? Perché se ti dicevo sì tutto a posto, hai fatto la storiella da reality. Se ti dicevo no facevi la vittima e passavi per vittima, che è la tua strategia per non uscire”

Mercedesz aveva gli occhi lucidi nello scontro con Edoardo, ma nessuno sembrava disposto a crederle. Quando lei si è rivolta ai presenti chiedendo se anche loro pensano sia stato un gioco con Tavassi loro hanno fatto silenzio. Luca Daffrè, invece, ha ammesso di aver pensato fosse un interesse finto da parte di Mercedesz per il fratello di Guendalina. Proprio Edoardo è esploso ancora una volta: “Quante volte ti ho detto di aspettare fuori? Perché vuoi fare la storia sull’Isola? Perché? Rispondi”. La risposta di Mercedesz è stata questa: “Non voglio fare la storia sull’Isola. Io non penso come te che pensi solo all’Isola”.

Edoardo Tavassi si è fatto male: finale all’Isola a rischio?

Sempre nel daytime di oggi c’è stata una prova ricompensa. Durante la prova però Edoardo si è fatto male ed era in lacrime: è uscito dall’acqua e dopo aver fatto due passi si è seduto. Estefania era accanto a lui e si è subito accorta fosse qualcosa di grave, pare si tratti del ginocchio. Edoardo è andato via in lacrime dalla spiaggia per dei controlli medici. Con lui anche Mercedesz, forse per la ferita, ed erano abbracciati sulla barca.